Nothing 發售倒數|Nothing 在日前正式發布了預告達半年已久的手機 Nothing Phone (1),瞬間引爆網上話題,不論是科技界還是時尚界別,都對這部設計別機一幟的新機相當有興趣。

而 Nothing Phone (1) 將會於 7 月 21日起香港公開發售,在買機、訂機之前未知它有何有趣之處?在試玩了一段時間之後,《香港01》科技玩物編輯就為大家推薦了 6 個 Nothing Phone (1) 的必玩功能。



編輯推薦 Nothing Phone (1) 必試 6 大功能

1. 高清屏幕

Nothing Phone (1) 又可以顯示 10 億種色彩、並支援 HDR10+ 及 120Hz 更新率(蔡浩騰 攝)

雖然 Nothing Phone (1) 的機身非常纖巧、便攜,但其機面 OLED 屏幕卻足足有 6.55”,在提供全高清解像度之外,它又可以顯示 10 億種色彩、並支援 HDR10+ 及 120Hz 更新率,在日常的體驗無比流暢之餘,用來看電影亦是賞心樂事。

2. 透明機背

Nothing Phone (1) 的設計乃是此機的一大賣點,其機背採用近年智能手機界甚少見到的全透明玻璃,可以看見當中的線材、零件,單是外觀已經極具科技感,還未提它加入了以超過 900 盞 LED 燈組成的 Glyph Interface 閃燈條呢。

3. Glyph Interface - 鈴、閃同步

Glyth Interface 的主要功能是作為 Nothing Phone(1) 的通知燈存在,但可不是僅僅「亮起」這樣簡單。Nothing Phone (1) 內置了 10 首電話鈴聲及 10 款通知音效,在手機響起時,背面的 Glyph 亦會隨音效閃動。

另外,Nothing Phone (1) 亦支援自訂鈴聲功能,系統會自動因應旋律、節拍進行分析,設定後於手機響起時,背面的 Glyph 都一樣會作出相應的閃動。

4. Glyph Interface 補光

Glyph Interface 本身有著不俗的光度,Nothing 亦讓用戶在拍攝時動用 Glyph 作為補光燈使用(蔡浩騰 攝)

Glyph Interface 本身有著不俗的光度,Nothing 亦讓用戶在拍攝時動用 Glyph 作為補光燈使用,在夜拍/近鏡時,目標人物或景物就可以更均勻地補光,是平時單點LED補光難以做到的。

利用單枚機背 LED 燈補光效果(蔡浩騰 攝)

利用 Glyph Interface 補光效果(蔡浩騰 攝)

5. Nothing OS「波波」Home 介面

(蔡浩騰 攝)

Nothing Phone(1) 內的系統是以 Android 12 為基礎編寫而成的 Nothing OS,整體操作與原生 Android 近似,不過其 Home 介面就加入了放大/縮小的功能,在外觀上讓用戶有更大的編輯彈性之外,亦可以更容易開出常用 Apps。

6. 遊戲模式

(蔡浩騰 攝)

Nothing Phone (1) 內置的 Qualcomm Snapdragon 778G+ 晶片雖然並非頂級旗艦款,但已可應付 Android 系統上絕大多數的遊戲,而 Nothing Phone (1) 更內置了遊戲模式,可以令聲、畫輸出更精準同步、同時縮小通知,令用戶可以享受更沉浸式的遊戲體驗。

Nothing Phone (1) 價錢、香港上市詳情

Nothing Phone (1) 有白色和黑色兩種顏色,售價為港幣$3,699起,並有三種型號可供選擇,分別為:

8GB RAM + 128GB ROM 版本

8GB RAM + 256GB ROM 版本

12GB RAM + 256GB ROM 版本(夏季較後時間上市)

Nothing Phone (1) 將會於 7 月 21日起在1O1O、csl. 及連卡佛 Lane Crawford 公開發售,同時香港用戶亦可於即日起進行預訂,合資格客戶可提早於7月18日起親臨1O1O、csl. 提取。

csl. X 《香港01》 - Nothing Phone (1) 獨家直播試玩會

相信不少讀者在真正入手 Nothing Phone (1) 前還想要了解一下這部新手機的好玩之處,所以在 7 月 18 日晚,我們《香港01》科技玩物就會聯同 csl. 舉行 Nothing Phone(1) 的線上直播試玩活動!

屆時除可以即時做更詳細示範以及解答用戶疑問,參與直播更有機會獲得期間限定的出機優惠,甚至可以贏得 Nothing Phone(1) 以及 ear(1) 無線耳機!