Nokia 3310 這部經典手機人稱「金剛不壞、地表最硬」足以擋子彈、打穿地表、車輛輾壓也能如常開機，其威水史連00後也有聽聞！近日終於有另一部手機可以跟3310鬥「命硬」，網上流傳一條影片，片中的烏克蘭士兵全靠1部iPhone 13 Pro為他擋了一發致命兇彈，才可逃過一劫！



iPhone 13 Pro 放口袋擋下兇彈

影片於7月16日上傳至美國Reddit討論區 ，從影片中可見，烏克蘭士兵脫下來的戰術背心上有一道明顯的彈痕，穿了大洞！好在他在腹部位置的口袋中放了一部iPhone 13 Pro，擋去了這發足以致命的子彈。

Twitter截圖

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烏克蘭兵他將機從口袋取出，彈頭仍嵌在機背的強化玻璃上，機身前後的玻璃面板嚴重損毀，如不是iPhone 剛好擋下這發子彈，士兵可能已戰死沙場。

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那些年：3310與5部救人一命的命硬手機

硬度有如隕石，甚至可如Ironman爆地！香港網上曾流傳3310擋下催淚彈碎片的照片，又有外國科技產品測試網站Tech Assasin更嘗試以軍用坦克車輾過3310，被坦克車履帶輾過的3310仍保持完整機身，主持人興奮大叫「It still made it！」。

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