WhatsApp過資料｜Android轉會iPhone、簡易通話紀錄跨平台轉換
撰文：蔡浩騰
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WhatsApp過資料｜不少人換手機前的最大煩惱，就是擔心手機內的舊資料不能成功「過渡」，除了相片、聯絡人等資料之外，近年 WhatsApp 的對話紀錄更是窒礙用戶們「轉會」的一環。
而在多年的要求之後，WhatsApp 方面在今年終於推出跨平台的對話紀錄轉換功能，在日前的更新當中，亦正式補足了從 Android 傳輸資料至 iPhone 的操作，換言之心思思想從 Android 手機「轉會」到 iPhone 的朋友終於可以付諸行動！
Whatsapp 紀錄傳輸事前準備
由於 WhatsApp 的跨平台對話紀錄為最新推出，在轉移 WhatsApp 紀錄前，有幾個軟件上的要求需要滿足：
1. 作為舊手機的 Android 手機已需要安裝 Android 5 或以上系統
2. 舊手機上的 WhatsApp 需要最少更新到 Android 2.22.7.74 或以上版本
3. 作為舊手機的 Android 手機需要安裝《Move to iOS》App
4. 作為新手機的 iPhone 則需要安裝 iOS 15.5 或以上系統
5. 作為新手機的 iPhone 需要是全新裝置、或已恢復原廠設定
WhatsApp 紀錄 10 步轉移 Android ➔ iPhone
從 Android 將 WhatsApp 對話資料傳輸，全程以《Move to iOS》App 進行資料傳輸，對比從 iPhone 過戶至 Android 更為方便，至於耗時方面，則與用戶的 WhatsApp 紀錄檔案大小有關，動軏可達 1 小時或以上，如果可以的話，最好將轉移操作安排到工餘後進行。
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