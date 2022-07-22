WhatsApp過資料｜不少人換手機前的最大煩惱，就是擔心手機內的舊資料不能成功「過渡」，除了相片、聯絡人等資料之外，近年 WhatsApp 的對話紀錄更是窒礙用戶們「轉會」的一環。

而在多年的要求之後，WhatsApp 方面在今年終於推出跨平台的對話紀錄轉換功能，在日前的更新當中，亦正式補足了從 Android 傳輸資料至 iPhone 的操作，換言之心思思想從 Android 手機「轉會」到 iPhone 的朋友終於可以付諸行動！



Whatsapp 紀錄傳輸事前準備

由於 WhatsApp 的跨平台對話紀錄為最新推出，在轉移 WhatsApp 紀錄前，有幾個軟件上的要求需要滿足：

1. 作為舊手機的 Android 手機已需要安裝 Android 5 或以上系統



2. 舊手機上的 WhatsApp 需要最少更新到 Android 2.22.7.74 或以上版本



3. 作為舊手機的 Android 手機需要安裝《Move to iOS》App



4. 作為新手機的 iPhone 則需要安裝 iOS 15.5 或以上系統



5. 作為新手機的 iPhone 需要是全新裝置、或已恢復原廠設定



如果閣下並非購買新近推出的全新 iPhone，或需要先進行一系列初始設定，確定 iPhone 已更新至 iOS 15.5 或以上系統，才進行一次原廠重設，方能順利接收舊手機的 Android 紀錄（蔡浩騰 攝）

WhatsApp 紀錄 10 步轉移 Android ➔ iPhone

從 Android 將 WhatsApp 對話資料傳輸，全程以《Move to iOS》App 進行資料傳輸，對比從 iPhone 過戶至 Android 更為方便，至於耗時方面，則與用戶的 WhatsApp 紀錄檔案大小有關，動軏可達 1 小時或以上，如果可以的話，最好將轉移操作安排到工餘後進行。