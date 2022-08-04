消費券二期即將發放，如考慮想更換真無線藍牙耳機，又不想補錢，可考慮一些千元至數百元的真無線藍牙耳機。今次記者推薦6款Sony、Belkin、Soul、AVIOT及Nothing真無線藍牙耳機，最平三百元有找，值得考慮。



消費券二期一收到，千元真藍牙耳機推薦。（黃寶瑩 攝）

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👇六款千元真藍牙耳機推薦👇

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Belkin SOUNDFORM Immerse對應iPhone Find My功能。（黃寶瑩 攝）

Belkin SOUNDFORM Immerse

Belkin一向都與Apple合作無間，新耳機都加入了不少iOS獨有的功能，最特別SOUNDFORM Immerse對應iPhone的Find My功能，可以直接加入Apple ID內的Find My裝置，用家可使用Apple Find My定位充電盒，或使用Belkin SOUNDFORM app內Ping My Earbuds輕鬆追蹤每個耳機，協助用家短時間內尋回。另外，SOUNDFORM Immerse擁有不俗的降噪能力，而且特長續航時間及出色的效能令用家可體驗不錯音訊體驗。

規格

驅動：12mm雙層釹磁鐵動圈

功能：藍牙5.2、主動降噪、通透模式、Apple Find My、aptX、Qi無線充電

防水：IPX5

續航力：7小時（耳機）、24小時（充電盒）

售價：$1598



Belkin SOUNDFORM Play 有三色選擇，除了這款粉色外，還有黑白兩色。（黃寶瑩 攝）

Belkin SOUNDFORM Play

同樣Belkin出品的SOUNDFORM Play，只需要299元的身價，卻有質素不錯的主動降噪功能，而且續航力合其多達38小時，而且又有IPX5 級防汗防水，用來運動粗用亦非常合適。另外，它對應快速充電功能，電池耗盡後充電10 分鐘耳機可播放1小時。

規格

驅動：6mm動圈

功能：藍牙5.2、主動降噪、USB-C快速充電功能

防水：IPX5

續航力：8小時（耳機）、30小時（充電盒）

售價：$299



Soul S-PLAY超低延遲功能，打機最合適。（黃寶瑩 攝）

Soul S-PLAY

Soul最近推出以打機、娛樂作主打的真藍牙耳機「S-PLAY」，40ms低延遲連接，減少音頻滯後，使聲音與屏幕相匹配，喜愛打機的玩家特別適合。而且它每次充電後耳機續航力長達7小時，加上充電盒尤總播放時間長達28小時，讓用家無需擔心電力問題，用家可整日整夜地娛樂、不停地玩。

規格

驅動：沒有資料

功能：藍牙5.2、主動降噪、40ms超低延遲、通透模式、Qi無線充電

防水：IPX4

續航力：7小時（耳機）、28小時（充電盒）

售價：$598 > 市價約$490



AVIOT TE-D01gs 大玩色彩透明設計。（黃寶瑩 攝）

AVIOT TE-D01gs

來自日本的AVIOT，最近由日本帶來的TE-D01gs大玩顏色透明風格，不同透明顏色的耳機玩咪十足，而且對應aptX，續航力亦高達50小時。另外，如手機安裝了專用app後，不單可以調節音質，而且還可以利用耳機檢測功能，來找尋耳機。以五百多元的耳機而言，功能全面。

規格

驅動：6mm動圈

功能：藍牙5.0、主動降噪、aptX、耳機檢測功能、環境聲音捕捉模式

防水：IPX7

續航力：10小時（耳機）、40小時（充電盒）

售價：$598



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Nothing Ear(1)

Nothing Ear(1)

去年推出時因為由教主Anson Lo「加持」下，加上型格的透明設計，以及不俗的詳質，吸引不少追求「潮」、「型」的用家。內置11.6mm大尺寸驅動，低音、中音和高音的表現，在軟體和硬體上進行了精心的調校。加上主動降噪效能出色，身處嘈雜的環境下仍可收聽喜愛的音樂；另外，耳機擁有「清透語音技術」確保通話時聲音清楚明亮，不受風聲等其它背景雜音的干擾。

規格

驅動：11.6mm動圈

功能：主動降噪、透明模式、尋找我的耳機

防水：IPX4

續航力：5.7小時（耳機）、約28小時（充電盒）

售價：$799 > 市價約$650



Sony LinkBuds

Sony LinkBuds

最近Sony因為消費券推出一連串耳機優惠，當中LinkBuds由千五元減至千二有找，亦相當吸引。耳機使用全新設計的環形驅動單元，振膜中心採用開放式設計，令聲音穿透，可清晰聽到周圍的聲音。加上機身超小型、符合人體工學設計，而且只有4g重，整天也無需除下耳機。

規格

驅動：12mm動圈

功能：開放式圓環設計

防水：IPX4

續航力：5.5小時（耳機）、12.5小時（充電盒）

售價：$1490 > 官方網優惠價$1199



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