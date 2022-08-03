Apple M2 MacBook深入評測：新機續航力可比Windows筆電強4倍？
M2 Macbook 評測｜採用 Apple Silicon M2 晶片的 MacBook Pro 以及 MacBook Air 已經上市了一段時間，除了一些 SSD 的速度問題以外，坊間的評價都偏向正面，尤其在續航力上面的表現 Apple MacBook 一直都是強項。
但 Apple MacBook 的續航力究竟比 Windows 筆電強多少？有內地媒體最近就進行了十分深入的評測，其中就讓我們看到 M1 M2 兩代MacBook 與 Windows 筆電在續航力上的差距。
MacBook大勝｜Windows 筆電模擬測試 3.5 小時耗盡電力
內地網媒極客灣 Geekerwan 以超詳盡的評測見稱，日前他們為了測試 M2 版本 MacBook 的續航力，除了找來 M1、M2 兩代版本的 MacBook Pro 及 MacBook Air 以外，還加入兩部 Windows 筆電：Dell 的 XPS 13 Plus、以及 ASUS 在中國內地推出的商務輕薄筆電靈耀 X13，進行比照測試。
兩部 Windows 筆電在此前進行的《PCMark 10》續航力測試中，分別得到了 13 小時及 17 小時的成績，數據上看似可以匹敵 MacBook 但這是否反映了日常操作？極客灣方面的測試就為我們展示了故事的另一面。
極客灣就自行以 Python 編程製作了一個模擬場景，讓筆電自行循環一系列操作，包括：
－後台以《網易雲》播放音樂
－ 以《Safari》／《Edge》瀏覽網頁 10 分鐘
－ 觀看 Bilibili 的 4K 影片 10 分鐘
－ 以 QQ 聊天 10 分鐘
－ 使用 Office 軟件《Word》、《Excel》、《PowerPoint》 各 10 分鐘
整個模擬測試時長剛好 60 分鐘，而當各地一同開始測試之後，兩部 Windows 筆電都率先「陣亡」，Dell XPS 13 Plus 更是最早耗盡電力關機，而「死亡時間」距測試開始不過是 3.5 小時左右。
至於在 Apple MacBook 方面，續航力最差的是 M1 Pro 版本的 MacBook Pro 14”，但依然運作了超過 10 小時，而最強的則是 M2 版本的 MacBook Pro 13”，總共撐了近 15 小時才停下來，換言之要比 Dell XPS 13 Plus 強近 4 倍。
Windows 筆電「加速機制」反成負累？
為甚麼模擬日常操作的測試結果，可以與《PC Mark 10》中得出的相差如此之遠？極客灣的測試人員最終找出了問題的根源，主要原因就是 Windows 筆電方面的「加速機制」未盡完善所致。
今次測試的兩部 Windows 筆電，皆採用了 AMD 出產的 Ryzen 系列處理器，而為了將系統的反應時間縮到最短，AMD 就加入了名為「Precision Boost Overdriver (PBO)」的技術，其實就是一種臨時超頻的機制，讓系統在用戶進行操作時加大處理核心的供電，以作出最快的反饋（Intel 方面都有類似的技術，名為 Turbo Boost）。
這種機制在某程度上可以提升用戶的使用體驗提升，在現世代的單核跑分至上的年代有著數值上的優勢，然而在日常工作中多開視窗、切換視窗的頻繁操作下，處理器的負載與耗電都會提升不少，形成在模擬日常操作的測試中，Windows 筆電被 Apple MacBook 大幅拋離的境況。
而在續航力縮短的問題以外，長期突然提升的負載亦意味著處理器的發熱問題，在追求纖巧的筆電中，要讓處理器積累的熱量快速消散，就只能讓機內的風扇加速運轉起來，結果就是令 Windows 機身不只熱、還相當的嘈吵。