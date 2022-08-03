M2 Macbook 評測｜採用 Apple Silicon M2 晶片的 MacBook Pro 以及 MacBook Air 已經上市了一段時間，除了一些 SSD 的速度問題以外，坊間的評價都偏向正面，尤其在續航力上面的表現 Apple MacBook 一直都是強項。

但 Apple MacBook 的續航力究竟比 Windows 筆電強多少？有內地媒體最近就進行了十分深入的評測，其中就讓我們看到 M1 M2 兩代MacBook 與 Windows 筆電在續航力上的差距。



MacBook大勝｜Windows 筆電模擬測試 3.5 小時耗盡電力

MacBook 續航力大勝 Windows 筆電

內地網媒極客灣 Geekerwan 以超詳盡的評測見稱，日前他們為了測試 M2 版本 MacBook 的續航力，除了找來 M1、M2 兩代版本的 MacBook Pro 及 MacBook Air 以外，還加入兩部 Windows 筆電：Dell 的 XPS 13 Plus、以及 ASUS 在中國內地推出的商務輕薄筆電靈耀 X13，進行比照測試。

兩部 Windows 筆電在此前進行的《PCMark 10》續航力測試中，分別得到了 13 小時及 17 小時的成績，數據上看似可以匹敵 MacBook 但這是否反映了日常操作？極客灣方面的測試就為我們展示了故事的另一面。

極客灣就自行以 Python 編程製作了一個模擬場景，讓筆電自行循環一系列操作，包括：

－後台以《網易雲》播放音樂

－ 以《Safari》／《Edge》瀏覽網頁 10 分鐘

－ 觀看 Bilibili 的 4K 影片 10 分鐘

－ 以 QQ 聊天 10 分鐘

－ 使用 Office 軟件《Word》、《Excel》、《PowerPoint》 各 10 分鐘

整個模擬測試時長剛好 60 分鐘，而當各地一同開始測試之後，兩部 Windows 筆電都率先「陣亡」，Dell XPS 13 Plus 更是最早耗盡電力關機，而「死亡時間」距測試開始不過是 3.5 小時左右。

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至於在 Apple MacBook 方面，續航力最差的是 M1 Pro 版本的 MacBook Pro 14”，但依然運作了超過 10 小時，而最強的則是 M2 版本的 MacBook Pro 13”，總共撐了近 15 小時才停下來，換言之要比 Dell XPS 13 Plus 強近 4 倍。

Windows 筆電「加速機制」反成負累？

為甚麼模擬日常操作的測試結果，可以與《PC Mark 10》中得出的相差如此之遠？極客灣的測試人員最終找出了問題的根源，主要原因就是 Windows 筆電方面的「加速機制」未盡完善所致。

今次測試的兩部 Windows 筆電，皆採用了 AMD 出產的 Ryzen 系列處理器，而為了將系統的反應時間縮到最短，AMD 就加入了名為「Precision Boost Overdriver (PBO)」的技術，其實就是一種臨時超頻的機制，讓系統在用戶進行操作時加大處理核心的供電，以作出最快的反饋（Intel 方面都有類似的技術，名為 Turbo Boost）。

在日常工作中多開視窗、切換視窗的頻繁操作下，處理器的負載與耗電都會提升不少，形成在模擬日常操作的測試中，Windows 筆電被 Apple MacBook 大幅拋離的境況（圖 Geekerwan）

這種機制在某程度上可以提升用戶的使用體驗提升，在現世代的單核跑分至上的年代有著數值上的優勢，然而在日常工作中多開視窗、切換視窗的頻繁操作下，處理器的負載與耗電都會提升不少，形成在模擬日常操作的測試中，Windows 筆電被 Apple MacBook 大幅拋離的境況。

而在續航力縮短的問題以外，長期突然提升的負載亦意味著處理器的發熱問題，在追求纖巧的筆電中，要讓處理器積累的熱量快速消散，就只能讓機內的風扇加速運轉起來，結果就是令 Windows 機身不只熱、還相當的嘈吵。