Steam Deck 香港預訂｜由 Valve 開發的 PC 遊戲專用手提機 Steam Deck，自去年推出後被受追捧，在初推出時更是供不應求、不少玩家不惜炒價都要入手，而更有香港玩家為了搶先試玩，遠從美國訂購水貨。但由今日起，香港玩家就不只得水貨渠道購買 Steam Deck，因為 Valve 方面就正式開放了香港等市場的 Steam Deck 預購。



Steam Deck 的最強賣點，是在一個可以流動的機身內搭載可運行 PC 大作的硬件，而且提供到不俗的手感與續航力（圖 Steam Deck）

Steam Deck 開放香港預訂、年內有貨

Valve 在較早前宣布，由即日起將與日本網購平台 Komodo 合作，為日本、南韓、台灣、香港的玩家帶來 Steam Deck 的預購服務。

預購流程非常簡單，只需要到 Steam Deck 的官方網站，選好型號之後輸入個人資料，然後付出港幣＄60 就可以預留位置，據官方稱 Steam Deck 將會在 2022 年內分批到貨，訂購的玩家會陸續收到電郵通知，屆時會有 72 小時決定付全額購買與否，如果未能付款，名額將會順延至下一輪的買家。

Steam Deck 官方網站連結

Steam Deck 售價＄3288 起、3 大理由買最平價版本

今次在香港開放預訂的 Steam Deck 與美國市場一樣有三個不同配置版本選擇，三個版本的處理能力一樣，最大分別在於儲存容量，最平價版本為 64GB 版本、售價＄3,288，另外則為採用 256GB 及 512 GB SSD 的版本，分別售價為＄4,388 以及＄5,488。

既然有選擇，自然有玩家有選擇困難，究竟是買平價版，還是容量更大、存取速度更高的貴價版本？在歸納以下幾個原因之後，記者自己就十分推薦買＄3288 的入門版本。

首先，Steam Deck 是支援 MicroSD 插卡擴充容量的，而 MicroSD 卡目前的價格亦十分親民，即使是一張 512GB 容量，只要＄400～500 就有交易。如果你看中的是 SSD 的存取速度，Steam Deck 本身亦支援拆機更換 SSD 硬碟，雖然對動手能力有一定的要求，但價錢上會比＄1100的差價更為划算。

至於最高級版本所附帶的「防昡光玻璃」，其實只需要一張保護貼就可以解決，故亦不是甚麼必須要付錢買單的獨特功能。