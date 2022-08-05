「2022 香港高級視聽展」（AV Show 2022）於8月5至7於灣仔會展舉行，耳機發燒入必去。咪以為「發燒展」就只有天價之物，帶你掃場揀10件2000蚊左右就買到筍價、新貨耳機、播放器、藍牙喇叭耳機、Soundbar。



01｜買 Fender 耳機／藍牙喇叭送「真係用到結他 AMP」

只要在場內購買任何Fender產品滿＄2,000，即送 Fender 迷你結他 AMP 一隻，真是可以駁結他做擴音。推介 Fender Indio 2 藍牙無線喇叭（$3280）或Fender Newport 2 便攜藍牙喇叭（$2280），後者剛好用第一筆消費券買。（Let's Go Audio 攤位C03）

只要在場內購買 Fender Indio 2 藍牙無線喇叭（原價$3280/會場$2980）或Fender Newport 2 便攜藍牙喇叭（原價$2280/會場＄1980），即送 Fender 迷你結他 AMP 一隻。（鍾世傑 攝）

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02｜買1More 藍牙耳機買1千回水$150

性價比本來就超高的1More 藍牙耳機，在場內買EVO（＄1280）、ComfoBuds Mini（＄780）、PistonBuds Pro（＄480）這三個指定型號滿 $1,000，即送 $150 超市現金卷，限量共 200 份。（Let's Go Audio 攤位C03／超市現金券需於展後到代理office領取）

1More 藍牙耳機買1千回水$150（鍾世傑 攝）

1More EVO 藍牙耳機 ＄1280（鍾世傑 攝）

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03｜日本製造intime燒賣耳機

專做入門級耳機，全部Made in Japanh的intime，為香港特製了一款樣子像燒賣的10mm鍍鈦低音動圈耳機「Shu-Mai」，只售$1380。（英京攤位：D03）

樣子像燒賣的10mm鍍鈦低音動圈耳機intime「Shu-Mai」，只售$1380。（鍾世傑 攝）

04｜Final X EVA 綾波麗版藍牙無線耳機 TYPE-REI

由日本耳機設計品牌 Final Audio監製的【EVA2020 × final 聯名款 TWS 耳 機】，追加了1款白色「綾波麗版」，不只機身轉色，耳機內的提示作配音更亦找來 聲優林原惠(林原めぐみ)收錄。（$1,580）（ECT攤位：E01,E02）

【EVA2020 × final 聯名款 TWS 耳 機】，追加了1款白色「綾波麗版」（$1,580）（鍾世傑 攝）

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05｜Final日系耳機A3000/A4000 二千夠買2對

Final 兩款超高人氣耳機場內有限定優惠價（左起）：A3000（原價1180／特價$880）（$880）、A4000（原價1380／特價$980）。（ECT攤位：E01,E02）

Final A3000（原價1180／特價$880）（$880）、A4000（原價1380／特價$980）（鍾世傑 攝）

06｜OMG！$2980玩到客製CM耳機

CM耳機即是根據買家獨一無二的耳型，手工精製耳機，JM Audio這款S100 Cappuccino竟然2980就玩到（10mm單動圈／未計倒耳模費用）。（ECT攤位：E01,E02）

JM Audio S100 Cappuccino竟然＄2980玩到CM機。（鍾世傑 攝）

07｜Denon 2千蚊Sound Bar

$2108買到街價$2480的Denon DHT-S217 2.1聲道Sound Bar。消費券外自己補多1K就有DenonDHT-S517，多個低音箱。（天龍攤位）

$2108買到街價$2480的Denon DHT-S217 2.1聲道Sound Bar。消費券外自己補多1K就有DenonDHT-S517，多個低音箱。（鍾世傑 攝）

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08｜85折買Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

記者個人覺得性價比高且非常好聲的森威海爾MTW3，在會場有85折優惠，而且即送無線充電板，都值百幾蚊，抵呀。（DMA攤位：E01,E02）

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3（鍾世傑 攝）

09｜特惠價買山靈播放器

如果不滿於手機聽歌，可以考慮試試買部入門級DAP播放器，Shanling 山靈性價比高，場內M3X（原價$2680 特價$2180）、M6 21（原價$4280 特價$2980）非常抵玩。（Digibrave A10攤位）

左起：Shanling M3X（原價$2680 特價$2180）、Shanling M6 21（原價$4280 特價$2980）（鍾世傑 攝）

推介9.1｜消費券補多1K買最新DAP



同場還有最新出品iBasso DX170高清音樂播放機，機仔細細力水好勁，雙CS43131旗艦DAC，甚至對應最新WiFi 6。不過使完2千消費券外要貼多1千蚊先夠買。$3,488（會場有神秘價）（DMA攤位 E03）

最新出品iBasso DX170高清音樂播放機$3,488（會場有神秘價）（DMA攤位 E03）（鍾世傑 攝）

10｜萌系女聲動畫歌必用耳機

中國人氣耳機品牌水月雨，向來以萌系動畫美少女做包裝，風格適合用來聽動畫歌及YOASOBI等日系女聲歌曲。場內有3款值得推介的商品。包括MoonDrop 水月雨KATO 入耳式耳機（會場價$1322／原價＄1480），你又可以買擴音線水月雨Moon River 2（會場價$1349／原價＄1499），將耳機駁到iPhone手機。（亦軒耳機攤位：B05）

MoonDrop 水月雨KATO 入耳式耳機（會場價$1322／原價＄1480），你又可以買擴音線水月雨Moon River 2（會場價$1349／原價＄1499）（鍾世傑 攝）

想再簡單一點，可以買水月雨白黑餅貓 NEKOCAKE 2022新版無線耳機，＄318已經有藍牙5.2、ANC 數字主動環境降噪。

水月雨白黑餅貓 NEKOCAKE 2022新版無線耳機，＄318已經有藍牙5.2、ANC 數字主動環境降噪。（鍾世傑 攝）

AV Show 2022 香港高級視聽展在那裡舉行？



地點：香港灣仔會議展覽中心3號展覽館



AV Show 2022 邊日舉行？



日期：2022年8月5日至8月7日



AV Show 2022 開到幾點？



開放時間：上午10時至晚上7時，8月7日提早6時完結



AV Show 2022 幾錢入場費？



收費：$80（送SACD發燒天碟一隻）

