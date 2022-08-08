睇YouTuber 或 網紅最緊要開心唔係做人世，個人風格強烈，唔一定要靚仔都大把人留意。最近幾個月YouTube出了一個新紅人Kenny，以無厘頭搞笑風格試食試飲，唱歌打機，但最重要就是帶埋「Kenny老母」上鏡，人氣爆熱，上星期Kenny與阿媽入場動漫節，有超多fans討合照！



Kenny 與老母互動超好笑

Kenny常不顧身世，無厘頭打機、唱愛如潮水、試飲維檸或道地綠茶，不過早期view數只得一千幾百，後來「Kenny老母」開始出鏡，Kenny拍片時她會在旁邊以奇怪聲線叫人「快啲信耶穌啦！」並不斷念經，而Kenny就會用粗口罵阿媽，話她「信邪教」。而Kenny老母並沒有工作，全靠兒子一人打工撐起生計，當Kenny老母叫人「快啲讀聖經」時他一句反擊：「讀聖經你都冇飯食啦！」惹得不少網民同情，自從「兩仔乸」一同出鏡「擦出火花」後，view數就開始爆升。

Kenny Chan (2022一定要得) YouTube影片截圖

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Kenny 最爆笑5個位

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動漫節勁多女孩子討合照

近日Kenny在動漫節出現，有超多YouTube觀眾去討合照，當中不乏可愛美少女，引得fb「香港單身狗關注組」的網民葡萄出po。

facebook「香港單身狗關注組」截圖

性騷擾+得罪動保人士

不過也有人對SNS上瘋傳Kenny的短片感到煩厭，更有一位cosplayer貼了2019年被Kenny DM留言性騷擾的截圖（為了證明是Kenny Chan本人，更貼了Kenny follow 她的截圖）：圖中可受害者在IG Story行出被蚊咬，Kenny DM表示要「我上你屋企，咬你個乳頭」。更過份是這女生家中的狗狗去世，Kenny竟再一次DM留言「狗乸」，言行過火。事主要求朋友們share Kenny的消息時block她，不要讓她看到。

受害人facebook截圖

TG群爆料：Kenny得罪埋鏡粉

得罪女性、得罪動物愛好者已經是大罪過索尼。但有一件事網民認為是不可以拿來開玩笑的。有參加了Kenny言行Telegram group「Kenny Chan 官方粉絲團」的網民爆料，指他曾在Mirror演唱會發生屏幕倒塌事件後留言「一定係Mirror技窮所以要表演呢個😂」，TG群中已有人表示「唔好笑」，他再回覆「沒有買賣就沒有傷害」，無厘頭且無視意見。

「Kenny Chan 官方粉絲團」截圖

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