消費券二期即將發放，現在全無線藍牙耳機選擇眾多，收到第一期2000元已經夠買有找，記者為你推薦8款美日名牌如：Sony、Final、B&W、Nothing Ear等等，不單有期間限定折扣，買1More EVO 及其他2款新藍牙耳機，還會回贈超市現金券。



1More 系列回贈＄150現金券

性價比本來就超高的1More 藍牙耳機，在場內買EVO（＄1280）、ComfoBuds Mini（＄780）、PistonBuds Pro（＄480）這三個指定型號滿 $1,000，即送 $150 超市現金卷，限量共 200 份。（限指定門市提供，超市現金券需於代理Soundwave Show room換領）

在家可以block走貓貓叫專心Zoom上堂，出外時幫你隔除煩人噪音。（model 左起：幽夜 ＠ yuuya_sama、幽幽 ＠yau_yau_chan）

👉消費券第二期｜19間電器商付款方式整合 PayMe／ BoC Pay實用？

👇8款CP值高係無線藍牙耳機推薦👇

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推介01｜1More EVO

周杰倫投資的個人音響品牌1More，推出了足以挑戰市面兩大ANC主動式降噪耳機Sony WF-1000XM4、apple AirPods Pro的旗艦級作品：1More EVO。$1,280定價已經提供了頂級ANC抗噪力，全場景智能降噪, 深達 42dB，實試強到好似首次戴AirPods PRo 耳仔痛的超強靜音！（可以校弱），音色也比想像中更出色，並有28 小時超長續航力。

規格

單元：DLC 動圈＋動鐵單元

制式：藍牙5.2／Hi-Res Audio Wireless 認證 / LDAC、AAC傳輸技術

其他功能：Qi無線充電 / IPX4 防水／六麥克風DNN 高清通話 / 遊戲低延時 90ms /

8小時、連同充電盒共28 小時續航力（未開ANC計）／SOUND ID個性化聽覺定制音效

售價：$1,280



👉美消委會薦35藍牙耳機 900元Sony勝AirPods Pro／Bose 降噪稱王

1MORE Piston Buds Pro藍牙耳機4百玩降噪（鍾世傑 攝）

推介02｜1More Pistonbuds Pro

同期1More還有兩款定價、定位均不相同的入門機：1More Pistonbuds Pro，外型概念來自汽車活塞，黑色令身機面上可見到一圈一圈像黑膠唱片的同心圓紋，簡清有型。$480就可以玩到AirPods Pro的降噪功能，耳機細細使用鈦金屬動圈單元，音色走年輕口味、低音震撼。

規格

驅動：全音域航鈦發聲單元

功能：支援 《1MORE Music》 手機應用程式、ANC 降噪功能、5 分鐘快充用1 小時

防水：上IPX5

續航力／ANC開動時：5 小時（耳機），約 20 小時（充電盒）

售價：$480



1MORE ComfoBuds 做到輕巧舒適佩戴感及出色的ANC降噪、音質。（鍾世傑 攝）

推介03｜1More ComfoBuds Mini

ComfoBuds Mini 每邊耳機只重 3.7g ，細細粒已經包含了5.2藍牙晶片、ANC 降噪、 DNN 通話降噪、 7mm 石墨烯單元、長達 24 小時電量（連充電盒計），由起身返工到上床睡覺都可以用。

規格

驅動： 7mm 石墨烯單元

功能：QuietMax雙饋主動降噪技術、ANC 降噪功能

防水：IPX4

續航力：5 小時（耳機），約 20 小時（充電盒）

售價：$780



👉1MORE Pistonbuds Pro藍牙耳機4百玩降噪｜附消委20無線耳機評測

final ZE2000（$980）

推介04｜ final ZE2000

final 是一個識貨耳機用家都聽過的日本耳機名牌，2021年它們首款藍牙耳機ZE300以清澈利落的日系聲低，得到極佳風評，自家研發的「f-Core for Wireless」動圈單元走向傾向清新、高分析力及寬廣音場。final今年聽取了不同用家意見，對動圈單元作出另一種新調音，製作成低音更重，節拍感更強的ZE2000，支援 24bit 無損音樂、aptX Adaptive 藍牙解碼。（$980）

規格

驅動：「f-Core for Wireless」動圈單元

功能：QUALCOMM QCC3040、aptx adaptive、aptX

防水：IPX4

續航力：7 小時（耳機），約 35 小時（充電盒）

售價：$1,280



Nothing Ear(1)

推介05｜Nothing Ear(1)

去年推出時因為由教主Anson Lo「加持」下，加上型格的透明設計，以及不俗的詳質，吸引不少追求「潮」、「型」的用家。內置11.6mm大尺寸驅動，低音、中音和高音的表現，在軟體和硬體上進行了精心的調校。加上主動降噪效能出色，身處嘈雜的環境下仍可收聽喜愛的音樂；另外，耳機擁有「清透語音技術」確保通話時聲音清楚明亮，不受風聲等其它背景雜音的干擾。

規格

驅動：11.6mm動圈

功能：主動降噪、透明模式、尋找我的耳機

防水：IPX4

續航力：5.7小時（耳機）、約28小時（充電盒）

售價：$799 > 市價約$650



Sony LinkBuds

推介06｜Sony LinkBuds

最近Sony因為消費券推出一連串耳機優惠，當中LinkBuds由千五元減至千二有找，亦相當吸引。耳機使用全新設計的環形驅動單元，振膜中心採用開放式設計，令聲音穿透，可清晰聽到周圍的聲音。加上機身超小型、符合人體工學設計，而且只有4g重，整天也無需除下耳機。

規格

驅動：12mm動圈

功能：開放式圓環設計

防水：IPX4

續航力：5.5小時（耳機）、12.5小時（充電盒）

售價：$1490 > 官方網優惠價$1199



水月雨白黑餅貓 NEKOCAKE 2022新版無線耳機，＄318已經有藍牙5.2、ANC 數字主動環境降噪

推介07｜水月雨 白黑貓餅 Neko Cake

中國品牌水月雨向來以萌系2次元動畫美少女包裝，以及適合用來聽動畫歌及YOASOBI等日系女聲的「女毒」風格調音而知名，推介玩玩這款「NekoCake 真無線藍芽耳機 2022 版」，＄318已經有藍牙5.2、ANC 數字主動環境降噪。

規格

驅動：13mm 輕量化鈦球頂復合大動圈

功能：ANC 數字主動環境降噪、水月友希元氣語音

防水：IPX4

續航力：4小時（耳機）、12小時（充電盒）

售價：$318



👉Sony LinkBuds S / Sennheiser MTW 3 評測｜靚聲藍牙耳機迷你化

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3（鍾世傑 攝）

推介08｜Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3「MTW3」為德國名牌的旗艦藍牙耳機第3代，使用德國製造的True Response 7mm動圈，低音沉厚卻又相當清脆，保持有高強度IEM入耳式設計以及ANC降噪能力；機身由腰果形改為類似中價機CX Plus的幾何流線型，幾身縮細一圈，但隔音仍然良好，音色搶耳！金屬銀上色質感相當好！

規格

驅動：德國製造的True Response 7mm動圈

功能：新一代ANC自動適應降噪技術、SBC、AAC、aptX、aptX Adapative

防水：IPX4

續航力：7小時（耳機）、21小時（充電盒）

售價：：$2,199（現時市面正在做消費券85折優惠）



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👉 消委會選購全無線藍牙耳機5貼士 音質/電量/降噪 附33款評測結果

👇消委會最新全無線藍牙耳機評測報告公開👇