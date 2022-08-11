Galaxy Z Flip4 實機試玩｜Samsung 在香港時間今日（8 月 10 日）稍早時份發表了兩部 Galaxy Z 系列的摺機新作，上代因為機身迷你、價錢又親民的 Galaxy Z Flip4，同樣是另一焦點所在。



今代 Fold4 及 Flip4 與上代比較改動不大（蔡浩騰 攝）

如果對設計變動相當執著的讀者，可能會嫌棄今代 Flip4 與上代比較改動不大，但 Samsung 方面在操作上還是加入了一定的巧思《香港01》科技玩物記者就率先對兩部 Samsung 新摺機進行了短暫上手試玩，以下就為大家分享一下 Galaxy Z Flip4 的實機試玩後感。

Galaxy Z Flip4 上手：沒有大變的造型

Flip4 摺合後依舊十分迷你（林勇 攝）

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Samsung Galaxy Z Flip4 的機型對比 Fold4 的變化更少，最為顯眼的就在於機的外邊改用了磨沙處理的 Gorilla Glass Victus+，而中間的摺疊屏幕依然保留在 6.7”、只是外框稍為修窄，上手的感覺對比上代有更為紮實，但如果沒有對比的話或難以察覺。

更多用途的外屏

Galaxy Z Flip4 的外屏幕依然是 2.1”，但 Samsung 就為其加入了更多功能，除了 Always-On 時鐘加入大量新設計之外，又加入了數個新的快速設定選項及幾個新的 Widget。

時鐘支援了更多的個人化方案，例如用自己拍攝的影片或是 3D Emoji 等，都讓標榜個人風格的 Galaxy Z Flip4 有更大操作空間。

外屏新功能當中，最為實用的是讓用戶可以在手機摺合狀態下查閱信息並以語音輸入回覆，只不過因為試用時不能將手機連上網絡，這個功能仍有待上市時再一併試玩。

Flex Mode 解鎖新拍攝手勢

與上代一樣，Galaxy Z Flip4 仍然保留了可以作不同程度半開的 Flex Mode，除了用作座枱自拍，更可以像舊式數碼攝錄機一樣拿在手上拍攝影片，拍攝時更符合人體工學、更舒適。