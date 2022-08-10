Galaxy Z Fold4、Flip4加防水回歸｜Samsung發布會5大新品懶人包

Samsung Galaxy Z Fold4／Flip4 摺機發布｜Samsung 剛剛舉行了 2022 年第二場的 Unpacked 旗艦手機發布會，一如官方預告，今次的主角就是 Samsung 兩部皇牌摺機的續作 － Galaxy Z Fold 4 以及 Galaxy Z Flip 4，而除此之外，還有手錶 Galaxy Watch5 系列及耳機 Galaxy Buds2 Pro 發表，合共 5 款新品，想快速了解的話，《香港01》科技玩物記者就在以下為大家整理了幾件產品的特點懶人包。



旗艦摺機 Galaxy Z Fold4

首先有 Samsung 摺機名正言順的「第4代」旗艦代表 Samsung Galaxy Z Fold4，今代依然保留了 Galaxy Z 的系列名稱，並沒有像傳聞般將「Z」字拿走。

單看在整體外型的數據上，各位或者未必看得出分別，事關 Z Fold4 依然採用支援 S Pen 輸入的 7.6” 的可摺疊屏幕及 6.2” 的外屏幕，但其實兩個屏幕的邊框都有所縮窄，手機整體的長度縮短、寬度增加，據說比例會令摺合時單手操作時更為方便。

Galaxy Z Fold4 的外屏及機背都採用了最新一代的 Gorilla Glass Victus+ 強化玻璃，除此之外更是首次支援 IPX8 防水認證的摺機，可以在水下 1.5m 浸沒 30 分鐘而不損壞。

在規格方面，Samsung Galaxy Z Fold4 除了將處理晶片換成了 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1，最大的轉變就在於背面的主鏡頭由上代的 1200 萬像素提升至 5000 萬像素。

Samsung Galaxy Z Fold4 背面的主鏡頭由上代的 1200 萬像素提升至 5000 萬像素（圖 Samsung）

在操作上，Z Fold4 保留了上兩代的 Flex Mode，讓用家可以將手機半摺合再放在桌上進行多工操作，或擁有更佳的觀影體驗，另外又新增了一個酷似 Windows 的工作列，讓用戶可以快速開啟／切換自己的常用 Apps。

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迷你摺機 Galaxy Z Flip4

至於上代大受好評的迷你款摺機 Galaxy Z Flip4，與 Fold4 一樣保持著與上代相似的造型，中間的摺疊屏幕依然保留在 6.7”，不過邊框就加以縮窄 ；同時機身亦與 Flip4 一樣採用了最新一代的 Gorilla Glass Victus+ 強化玻璃，並支援 IPX8 防水認證。

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Galaxy Z Flip4 的外屏幕依然是 2.1”，但 Samsung 就為其加入了更多功能，除了 Always-On 時鐘加入大量新設計之外，又加入了數個新的快速設定選項、用戶甚至可以在手機摺合狀態下查閱信息並以語音輸入回覆，對比前一代更為實用。

智能手錶 Galaxy Watch5

外型規格上，Galaxy Watch5 今代採用了藍寶石玻璃錶面，電量增加 15%、支援 USB-C 快速充電，令充電速度提升 30％。

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而在功能方面，Galaxy Watch5 對比上代就沒有多大分別，但仍然支援了 Samsung 獨家的 BioActive 感應器，除心率之外更可以測定身體的各元素成份，以便制訂健身、飲食策略。

智能手錶 Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro 乃是 Watch5 的升級版本，電量再增加至 590mAh，另外除了錶面的藍寶石玻璃物料，其錶帶亦換成了鈦金屬，更為堅固耐用。

Galaxy Watch5 Pro 主要瞄準的群眾乃經常出外運動的用戶，其內置的運動紀錄功能支援用家自定義路線的功能，並支援 Turn-by-turn 的超精準導航。

藍牙耳機 Galaxy Buds2 Pro

Galaxy Buds2 Pro 是市場上首款支援 24-bit 音樂輸出的真無線藍牙耳機，對比 16-bit 音頻，24-bit 的聲音數據量更多 256 倍，據說可以將音色還原至更接近錄音室的水平。除了輸出更佳，Galaxy Buds2 Pro 又加入了不少智能功能，例如人話感測模式，在偵測到用戶與人對話時就會自動將音量收細，當對話結束，其音量就會回復到之前的水平。

Galaxy Buds2 Pro 依然保持了之前的細小設計，但續航力就有所提升，在開啟主動降噪的情況下可以輸出達 5 小時，搭配電池盒則可以使用 18 小時。