Galaxy Z Fold4旗艦摺機實試｜手感更佳、加入大屏專屬介面值讚

Galaxy Z Fold4 實機試玩｜Samsung 在香港時間今日（8 月 10 日）稍早時份發表了兩部 Galaxy Z 系列的摺機新作 Galaxy Z Fold4 以及 Flip4，其中作為高階機的 Fold4 當然就是不少用戶的焦點所在。



雖然今代 Fold4 的設計驗看與上代沒有太大分別，在發布會不久前，《香港01》科技玩物記者就率先對兩部 Samsung 新摺機進行了短暫的實機試玩，顯然在操作上還是有一定改善的。

Galaxy Z Fold4 上手：外型小改變、手感大改善

Galaxy Z Fold4 的可摺疊屏幕仍然是 7.6” （蔡浩騰 攝）

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Samsung 今次在兩部摺機的外型設計上，其實體現了他們開發團隊對 Galaxy Z 系列兩機的自信，事關綜觀 Z Fold4 及 Z Flip4 兩部機的外型、尤其是摺疊架構以及屏幕尺寸方面，都是與上一代一模一樣，只是在可以做得更好的地方進行微調，提升操作手感。

以 Galaxy Z Fold4 為例，其依然採用支援 S Pen 輸入的 7.6” 的可摺疊屏幕及 6.2” 的外屏幕，但其實兩個屏幕的邊框都有所縮窄，手機整體的長度縮短、寬度增加，據說比例會令摺合時單手操作時更為方便。

加寬了的屏幕亦令打字時虛擬鍵的面積得以提升（蔡浩騰 攝）

我們就試過在 Fold4 的摺合狀態下嘗試單手打字，機身長度縮短令重量分佈更合理之外，加寬了的屏幕亦令打字時虛擬鍵的面積得以提升，讓外屏幕的實用性大大提升、變相減少了摺疊屏幕的開合需要。

新版本多工介面、帶來更「平板」的感受

而內裡的摺合屏幕，就變相在用戶需要得到類似平板的大屏幕用途時才需要動用，而 Samsung 在今代 Fold4 的大屏幕介面操作上就有更大改進，除了之前都有的分屏多工，最值得一讚的就新增了類似 Windows 的工作列，讓用戶可以快速開啟／切換自己的常用 Apps。

新增了類似 Windows 的工作列，當用戶打開 Apps 時，就會自動將 6 個設置在 Home 常駐列的 Apps 拉到畫面底部，讓用戶可以快速開啟／切換自己的常用 Apps。（蔡浩騰 攝）

Fold4 另一個進化之處在於背面的主鏡頭由上代的 1200 萬像素提升至 5000 萬像素，然而由於是未上市的工程機，拍攝能力就有待真正上市時再作詳細測試了。