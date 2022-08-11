WhatsApp 3大實用新功能｜朱克伯格近日在 Facebook 上公開了 WhatsApp 將加入 3 個新功能，以往 WhatsApp 的更新都不太引起注意，不過今次 3 個新功能都非常實用，當中包括用家最關心的私隱問題，終於都可以完全隱藏上線狀態。



隱藏「在線上」

現時用家可以選擇隱私自己的「最後上線時間」，決定所有人或聯絡人可以看到「最後上線時間」，不過「在線上」的狀態即無法隱藏。朱克伯格公布的新功能中，第一個就是改善這個問題，用家將可以決定哪些人看到自己「在線上」，或所有人都不能看到自己正在使用 WhatsApp。很多時候雖正在使用，但可能暫時不想回應某些訊息，卻會被「在線上」困擾，這個新功能終於可解決這情況。

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禁止「閱後即刪」相片截圖

Telegram 很多用家喜愛的防止截圖（Cap 圖）功能，WhatsApp 也將會加入新版本內。現時 WhatsApp 支援「閱後即刪」相片，不過對方截圖的話並不會出現通知，所以該功能形同虛設。更新後，朱克伯格指當傳送「閱後即刪」的相片和影片，將禁止接收者進行螢幕截圖，提高資料的私隱性。

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靜靜雞退群

大部份用戶都有多個 WhatsApp 群組，有部分 Group 可能不太活躍，或已經不想接收群內的信息，但退群又會彈出「已離開群組」的提示，形成尷尬的場面。而新功能將可隱藏離群的動作，不會再在群組內出現「已離開群組」提示。

資料來源：CNET