小米摺機 Mi Mix Fold 2 發表｜2022 年下半年的旗艦手機發布潮開始，幾間大廠都選了這幾天進行重大發表，尤其摺機方面更是一浪接一浪。

除了稍早前的 Samsung Galaxy Z 系列新品，今日（8 月 11 日）小米亦在內地舉行了一年一度的「雷軍演講會」，在會上除了交代小米過去一年的發展，亦帶來了旗下的摺機續作 Xiaomi Mix Fold 2。



有望業界最薄摺機？

今次小米發表的 Xiaomi Mix Fold 2，與上代一樣採用的摺疊設計，外屏為 6.56”、而裡面的摺疊屏幕展開後則為 8.02”，兩屏幕都支援 120Hz 更新率、1000nits 高亮度顯示以及 Dolby Vision。

單是以屏幕尺寸比較，Xiaomi Mix Fold 2 兩個屏幕都會比競爭對手 Samsung Galaxy Z Fold 4 更大，但 Mix Fold 2 在身型上就更為吸引，事關小米在製作 Mix Fold 2 時盡量將各層零件的體積以及彼此的空間壓縮，令其展開後的厚度（不計鏡頭模組）僅為 5.4mm、摺合亦僅為 11.2mm，對比展開後 6.3mm 厚的 Galaxy Z Fold 4 更為纖巧，且僅重 262g。

旗艦級硬件規格、Leica 加持拍攝

Xiaomi Mix Fold 2 的其他硬件規格方面都與小米的旗艦手機看齊，除了處理晶片方面採用與 Xiaomi 12S 系列相同的 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1 以外，在拍攝硬件上就找來 Leica 合作，軟件方面又得到 Xiaomi 12S 系列同樣的 Leica 雙畫質設定，以及專屬濾鏡、水印等。

鏡頭配置上較貼近 Xiaomi 12S，採用 IMX766 5000 萬像素鏡頭、1300 萬像素廣角鏡頭以及 500 萬像素的微距鏡頭（圖 小米）

Xiaomi Mix Fold 2 售價及上市資訊、香港又冇份？

Xiaomi Mix Fold 2 於 8 月 16 日起在中國內地市場開售，售價由 ¥8,999 人民幣起、折合約港幣＄10,500 左右，對比同階級的摺機競爭對手，已便宜＄2000左右，著實相當吸引，然而亦一如既往的「Mix」系列機種，小米方面暫時未有計畫將 Mix Fold 2 放在中國內地以外的市場發售，故如果香港用家對其有興趣的話，可能就要在稍後向水貨渠道著手了。