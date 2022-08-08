消費券第二期｜政府2022年第二階段消費券在 8 月 7 日發放了首期＄2000，金額上雖然不及上半年一筆過的＄5,000，但不同的商戶、品牌都做好準備「承接」市民手上多出來的錢。

以不少人都會考慮購入的手機為例，就有多個品牌出品在此段時侯進行減價，以下《香港01》科技玩物記者就集中整理了 6 個不同品牌的減價優惠，當中不少是限時、限量各位有意就要快快出手了。



Nokia：中階機種少減＄300

作為熱身，先講講減價幅度比較少的 Nokia，他們旗下的手機 Nokia G50 5G 減價優惠在 8 月 1 日已經開始，雖然只是少減＄300，但減價後就跌至＄1,898，有消費券後正好不用補錢就可以買到。

OPPO：上代旗艦即減＄500

OPPO 在早前正式在國外發布了 OPPO Reno8 系列手機，但香港版本應仍要等一段時間後才會到港，只不過上一代的 Reno7 及 Reno7 Pro 就率先減價，最便宜＄3299 就可以入手，如果近期想找一部輕便又有不錯攝力的手機，的確可以考慮。

vivo：最多減＄1,400

Vivo 在消費券發放期間於其網店都有手機減價，最抵玩的折扣集中在上兩代的旗艦 X70 以及 X60 系列，最多減足＄1,400，以其仍然「當打」的規格及與蔡司合作的鏡頭硬件考慮，的確有著不錯的競爭力。

ASUS：上代旗艦減近＄2000

同樣地新一代已發布、但未曾正式上市的 ASUS ZenFone 系列，其上一代 ZenFone 8 以及 ZenFone 8 Flip 就減價清貨，當中越貴價的型號自然減得越多，16+256 的 ZenFone 8 就減足＄＄2,300，如果單純要平價的話，8+128 版本的 ZenFone 8 減價後就只需要＄3,398 就有交易，以上年旗艦而言依然十分吸引。

除了 ZenFone 8 之外，上一代的電競機 ROG Phone 5s 都一樣有價減，減幅達＄2000（圖 ASUS）

Samsung：摺機換代前 75 折清貨

Samsung 即將在 8 月 10 日發表新一代的 Galaxy Z 系列摺機，而現在就趁消費券發放，即日至 8 月 18 日期間，上代 Galaxy Z FLip3 在 Samsung 網店上就以 75 折清貨，優惠價僅＄6,224、對比街價其實並未有便宜太多，但有數百元差額，又額外送＄800 Galaxy 網店現金消費額。

Apple：中移動 iPhone 13 清貨最多減＄1000

如果想要購買 iPhone 的話，Apple 官方就應該沒有甚麼折扣，但中國移動就由即日至 8 月 15 期間都有消費券限時優惠，當中包括多個型號的 iPhone 13 系列機種，減幅最多的就有 iPhone 13 Pro 以及 Pro Max 的 1TB 容量型號，而其他版本都有減＄400～800 不等。