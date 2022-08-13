長者／學生4G Plan｜雖然 5G 網絡已經在香港上線 2 年，但並非人人都對 5G 服務感興趣。對比 5G 網絡標榜的「極速」，有不少人對上網 Plan 的價格有更大的考慮，尤其是預算與需要都有限的長者／學生群眾，他們往往只需要一個穩定且平價的 4G 連線就已經足夠。



《香港01》科技玩物記者就精選了各大電訊商在＄100 月費或以下可以提供到的 4G 無限數據月費 Plan 供各位參考。

長者／學生合用、4 大抵玩平價 4G Plan

Smartone － 最平價＄88 起

Smartone 年前開始推廣的平價 4.5G Plan，好處在於即使最平價選項都可以提供到最高 42Mbps 的傳輸速度，在用過公平使用量後仍然可以用 128kbps 上網，如果覺得最平價的 8GB Plan 未必夠用，可以考慮加錢直上無限用量，每月也就＄120。

csl. － ClubSIM 升級＄78 月費起

csl. 旗下的 ClubSIM 升級方案，最平可以做到＄78 月費起，不過相對地數據用量不多，只有 5GB，而且限速為 21Mbps，如果不想太「縛手縛腳」，同樣地升級至 ＄120 月費的方案，就可以 42Mbps 較高速上網，只是用過 7GB 後會有可能被下降優先度。

SUN Mobile－＄98 有 20GB

租用 csl 網絡的 SUN Mobile 一向平價，早前就推出了 ＄98 ／ 20GB 用量的計劃，無論是用量還是月費價格都相當切合我們今次的要求，始終以一般用戶的使用量而言， 20GB 數據量已經幾乎等如「無限」了。

中國移動 － 最平＄68 月費有 8GB

同樣力推平價服務的中國移動，在 4G 服務方面最近都有優惠推出，在網店上台，月費可以低至＄68 就可以享有每月 8GB 的數據用量，同時升級至 42Mbps 無限數據都是＄120 月費。