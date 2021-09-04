長者專用手機 Plan｜雖然手機的流動網絡功能越出越快，但總有用戶是「價格」先決－不求極速上網、但求每月支出夠便宜，例如長者以及學生用戶就是其中兩個例子。各大電訊商一直以來都有提供老人專用月費 Plan，最近 3HK 更推出專用的＄0 機價出機 Plan 予長者用戶，以下就為大家帶來資料參考比較。



3HK 老人專用 Plan、＄98 上台送手機

老人手機月費 Plan 的變化對比學生 Plan 更多名目、更多玩法，但月費亦相對較為便宜，最平價約＄38 就可以享用限速的無限數據上網服務。

而 3HK 最新推出的＄98 老人專用 Plan 則位處中價位置，賣點在於上台就送 3 個月月費（總值＄294），兼可以＄0 機價出機－不過那部手機不算太吸引罷了。

跟 3HK 新 Plan 上台＄0出機的是圖中這部和泰 VOCA V540 4G 長者翻蓋手機（原價＄799），不單大字大聲，且內置 Android 系統，可以用到 Whatsapp、Facebook 以及 Wechat 等 Apps，最重要用到《安心出行》，的確是老人專用機之選（圖 豐澤）

如果不想要手機／或本身已有手機的長者用戶，在市場上都有著大量其他選擇，Smartone、csl.、中國移動甚至中國電信都有，除了上述平價＄38 就可以無限上網，如果對用量、速度有需求的用戶亦有更多選擇，甚至連 5G 都有得揀👇👇👇

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老人Plan雖平、都不及 SoSIM 抵玩？

以上為大家帶來 8 個長者專用月費 Plan 的資料，但除了其月費比一般的上台計畫便宜之外，其附加的優惠亦未算非常吸引，如果真的要盡平盡低價的話，可能一些無合約 SIM 會帶來更大的彈性，以及更優惠的價格。

在眾多例子之中，最常被人拿來說道的應該就是出自 3HK 的「百佳SIM」- SoSIM，其每月只需要＄33 就可以為用戶提供 60GB、42Mbps 的數據，而且還不需要簽約，講性價比已超越了上面提及的部份老人專用 Plan 了…（蔡浩騰 攝）

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除了老人 Plan，坊間有好多學生手機上台月費計劃，各位大專生、中小學生、家長應該怎選擇？《香港01》科技頻道記者就搜羅多間電訊商並比較，找出合適睇片打機、最平最抵用的6個學生Plan！

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