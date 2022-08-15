消委會買家電4大貼士防中伏｜從手機到大小家電，電器已經成為人們生活的一部份，但時至今日，購買電器的過程卻仍然具備不少「運氣」成份，除了有機會買到壞貨，甚至時有聽聞有店家延遲出貨、令用戶大失預算的個案。香港消委會最近就發表了報告，針對電器售後服務的投訴作出幾項建議，從電器購買以至維修等事宜都有涵蓋。



電器售後服務投訴多、有人半年未收到貨

電器可能出現的問題不少，用家在售後服務方面會遇到的問題亦層出不窮。在消委會的個案分享中，就有人在某大型網上購物平台購買無線充電座後，原訂約 5 個工作天內送貨。

但在下單後近 2 個月，訂單狀況仍然維持在「待出貨」之狀態，該用戶接連多次與網店交涉，有關方面非但未有解釋延誤原因，連換貨或退款安排都無果，結果需要向消委會求助後，拖足半年才完成退款，白白浪費時間。

網購平台經常傳聞有出貨延誤的問題，有苦主甚至在社交平台建立關注組（圖 Facebook）

另外又有人在購買抽濕機大半個月後，貨品才送遞上門，但後來在查詢保養期時，獲回覆表示保養期會按收據日期、即購買日期開始生效，換言之變相減少近一個月保養期，最終透過消委會交涉才得以讓店鋪同意按照送貨日期計算保養期。

消委會 4 大貼士防買電器中伏

有見針對電器售後服務的投訴日益增長及變得多元化，消委會就為消費者作出幾項建議，從電器購買以至維修等事宜都有涵蓋，以讓消費者在下單購買新電器前更清楚自己的權益及萬一出事時都有預定的應對方案。👇👇👇