iPhone、Android手機甚至iPad平板電腦 3大使用禁忌｜手機、平板電腦雖然方便，但不少人並不知道如果使用不當，不單傷機，而且更有機會發生意外。今次就總合多個使用iPhone、Android手機及iPad平板電腦的 3大使用禁忌，多加注意。



禁忌1｜Apple警告「iPhone、iPad 長期35度以上操作電池永久受損」

Apple特別在官方網頁發表一段相關的告示，iPhone、iPad使用環境溫度為攝氏 0 度至 35 度，溫度低、高於這個標準都會可能影響手機運作表現、甚至停機；在極高溫下運作更會對電池做成永久傷害、縮短其壽命。

Apple針對手機過熱的3大建議



1）避免在炎熱天氣中將手機放在車廂內

2）避免長時間在陽光直射下使用手機

3）在高溫、日照下避免長時間使用：GPS 定位、導航、需要高度繪圖處算的遊戲、AR擴增實境 app。

除了天氣影響外，其中共有4個因為會令手機的溫度急增



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日本電視台節目訪問手機維修店，發現最近由於天氣太熱，以及太陽曝曬下，接到大量換手機電池的單。維修員指，天氣過熱就有機會令電池膨脹，有可能膨脹到正常時的兩倍大，而且分享3個保護電池的方法！

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禁忌2｜4個錯誤充電方法，不小心更會被電死！

邊玩手機邊充電，應該是很多人每日都有的動作，不過其實這樣做有一定程度的潛在危險。早前曾經於泰國羅勇府發生一宗手機觸電致死的事件，估計正是因為邊玩手機邊充電，突然出現漏電問題而觸電致死。



專家解構鋰電池短路情況

理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。針對上述的漏電問題，在一般情況下邊充電邊使用手機是沒有問題，不過如果電池或充電線有損壞，就有可能在滿電的問題不懂得自行調節停止充電，增加意外風險。

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禁忌3｜長時間使用不當引來長期病

現代人手機不離身，甚至很多人習慣帶著手機去廁所或沖涼。然而不好的手機使用習慣往往是身體不適以至長期病的成因，最近就有日本綜藝節目進行了相關調查。



使用手機要注意一個大忌 隨時引來長期病 ！

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