手機WiFi有機會導致男性不育｜想生小孩子屢試不果？問題成因有可能源自男性褲袋中的手機？一位日本女性研究人員，研究證實Wi-Fi設備傳輸訊號間發放的電磁波，會損害精子健康，影響男性生育能力，這絕對值得大家正視！



日本生殖醫學研究中心專家證實

《世界衛生組織》曾公開統計資訊，全球約有15％夫妻存在不育問題，當中3分1問題源自男性方面。做成不孕的因素很多，比如家族遺傳、休息不足、飲食習慣不良、精神壓力大等等。男性有可能因此而自卑，進一步影響夫妻婚姻生活，令事情愈仔愈壞。美國Business Wire 網頁引用日本「山下湘南夢クリニック」（Yamashita Shonan Yume Clinic）生殖醫學研究中心，胚胎學、精子學專家中田久美子的實驗報告（連結），證明Wi-Fi電磁波會影響男性生育能力。

Wi-Fi增加男士精子死亡率｜研究證手機使用方法錯誤隨時導致不育

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https://haruharikyu.com/ 圖片

中田氏取樣了51位年齡平均為38.4歲健全男士的精子，將樣本分三組於各自不同的環境中進行實驗，實驗旨在模擬手機放在男子褲袋裏，並連接WiFi的狀況，在實驗開始後30分鐘、60分鐘、2小時和24小時收集3組樣本的數據，精確測定精子的健康狀況。



細節可以點擊以下圖卡了解：

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A組樣本：處於沒有WiFi路由器及手機，沒有電磁波的環境下。



B組樣本：處於有WiFi路由器及手機，有電磁波的環境下，但加設了阻斷電磁波的WiFi保護屏。



C組樣本：直接曝露在有WiFi路由器及手機，有電磁波的環境下。



實驗結果：研究人員中田久美子發現暴露於電磁波30分鐘後，A、B組的精子活躍度是87%，C組為88%；暴露60分鐘後，數字分別不大。直到暴露在電磁波中超過2小時後，A組樣本的活動度度為53.3%，B組44.9%，C組暴跌至26.4%。暴露了1日24小時後，A組精子死亡率為8.4%，B組為18.2%，而C組則升高至23.3%。足以證明Wi-Fi會損害精子。



《工作細胞BLACK》動畫截圖

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身體好、精子自然好！

久美子女士有些建議，她表示研究只證實了近距離接觸電磁波會對精子扣成負面影響，只要改變使用習慣，別將連接了WiFi的智能手機（比如使用流動WiFi蛋）長時間放在褲袋，改為將手機放在檯面。同樣道理，如果在家駁WiFi玩手機，臨睡覺時也別隨意棄在床邊較近身體位置，即可減少電磁波增加男性體內精子死亡率的風險。另外，日常健康養生也不容忽視：改善生活規律、飲食均衡、多做運動，身體好、精子自然好！

《工作細胞BLACK》動畫截圖

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