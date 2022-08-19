iPhone 14 售價｜Apple 每年都會在 9 月時份推出新一代的 iPhone，而今年更傳聞 iPhone 14 的發布會更會提早，換言之就只剩下兩個多星期時間，iPhone 14 系列各機就會正式登場，此時正是各方傳聞流出最頻繁、命中率亦相對高之時；而在眾多規格、設計的傳聞以外，有一範疇的消息特別多人關心，就是 iPhone 14 系列的定價如何了。



iPhone 14 系列最新定價曝光、還是要加價了？

如果大家有留意，Apple 在上年推出 iPhone 13 時，起步價與 iPhone 12 一模一樣，只是對 iPhone 12 系列機種進行降價清貨處理。而來到 iPhone 14 系列，早前曾有消息指出 Apple 曾考慮到全球經濟氛圍等因素，因而決定今代 iPhone 14 系列都不加價、保持上代價位發售。

然而就在近日，接連有另外的爆料人表示 iPhone 14 系列依然需要加價，而且加價幅度還不少。

繼知名爆料大神郭明錤日前的加價預測之後，Wedbush 的分析師 Dan Ives 亦指他得到 Apple 內部消息，稱 iPhone 14 系列將會加價，而今次的消息更確切表明 iPhone 14 的加價幅度為＄100 美元。換言之iPhone 14 各機種的售價大概會如下表所列👇👇👇

iPhone 14 各機種傳聞售價 iPhone 14：＄799 美元起（折合約港幣＄6300） iPhone 14 Max：＄899 美元起（折合約港幣＄7100） iPhone 14 Pro：＄999 美元起（折合約港幣＄7800） iPhone 14 Pro Max：＄1,099 美元起（折合約港幣＄8600）

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