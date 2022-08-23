三星洗衣機爆炸，韓國官方道歉聲明無償更換！哪三款洗衣機出事｜最近韓國接連發生Samsung三星洗衣機爆炸事件，雖然意外中並沒有嚴重人命傷亡，但韓國三星官方非常重視事件，而且經調查後正式發出道歉聲明。



早前韓國多家媒體報導，多單三星前置滾筒式洗衣機發生爆炸事件。當中據韓媒《YTN》報導，南韓仁川市江華郡用家指，家中1台買不到2年的的三星前置滾筒式洗衣機，在洗衣過程中突然發生爆裂聲響，看到洗衣機門被震到脫落，玻璃更碎裂散落一地；另一單則是由《KBS News》報導，於仁川市用家同樣使用三星前置滾筒式洗衣機2020年機型洗床單時，突然聽到洗衣機傳出爆炸聲響，上蓋玻璃破裂飛濺碎片四散一地。

（網上圖片）

👇韓國發生多宗三星Samsung前置滾筒式洗衣機爆炸事件👇

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南韓三星Samsung得知事件後生後，就已經立刻調查，早前8月18日終於發出聲明道歉，「部份前置滾筒式洗衣機，因前蓋強化玻璃不良，導致多宗脫落事件。三星將會為已購買這些機種用家作出檢查，可透過三星電子服務系統上報，提供無償更換前蓋的服務。對於此次事件，我們再次深表歉意，對此相當抱歉。」

官方指今次受影響的型號：WF24A95** 、WF24B96**、WF25B96**（9月21日至5月22日生產）

（網上圖片）

消息來源：韓國Samsung、YTN、KBS News