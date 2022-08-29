Nokia復刻版8210 4G香港上市速試｜一代經典復活長氣實用$700買到

撰文：蔡浩騰
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Nokia 8210 復刻｜Nokia 過去幾年被賣至 HMD Global 旗下後，一直醉心平價機款、未能成功搶佔智能手機的高階市場，但他們的 Feature Phone 功能手機出品卻常常叫人眼前一亮。
近期 Nokia 就在香港推出了三款以經典機型復刻的新機，其中一部就是當年經典的 4G 版本 － 8210 4G，而且售價相當便宜，只需要＄698 即可買到，實機到手當然要趁機試玩一番。

Nokia 8210 4G 超輕量機型

8210 4G 的外殼採用全塑膠外殼，上手相當輕巧（蔡浩騰 攝）

開盒後不難發現今次 Nokia 的 8210 4G 版本的手機設計還原度相當高、基本上就是採用經典的上屏下鍵 Candy Bar 造型，比較大的分別在於屏幕加大到 2.8”，而且是全彩色，對比當年的黑白屏幕自然是有相當大程度的進步。

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在手感方面，8210 4G 的外殼採用全塑膠外殼，上手相當輕巧，同時因為機型甚小，即使將之當成後備機放於口袋之中，亦不見得會佔太多空間。

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功能簡單、夠實用就好

既然開宗名義是一部 Feature Phone，我們對 Nokia 8210 4G 的功能也不會要求太多，其大致功能與之前在香港上市的 Nokia 5710 XpressAudio大致相同。

經典貪食蛇已經預載在 Nokia 8210 4G 當中（蔡浩騰 攝）

除了簡單的 4G 通話之外，Nokia 8210 4G 又內置了 MP3 播放以及收音機功能，另外其採用 S30 操作系統，雖未能稱得上智能系統，但一樣有基本的內置 Apps 與遊戲，雖然可以另外安裝 Apps，但相信會購買這部手機的用戶都未必在意這方面的操作。

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