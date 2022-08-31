小米 Redmi 10 5G 香港上市｜小米近年奉行機海戰略，推出的手機型號多得叫人眼花獠亂，而在今日（8 月 31 日），小米又宣布將在香港推出平價新作 Redmi 10 5G，在 Redmi Note 11 系列都賣到將近尾聲的今日，其型號、規格未免讓用戶混淆，但其實它都算是下半年一部抵買機種。



Redmi 10 5G 上手試：「極光綠」機身驅走膠感

圖中 Redmi 10 5G 配色，小米官方名稱為「極光綠」，但清新的綠色的確不難令人聯想到初音（蔡浩騰 攝）

小米 Redmi 系列一向以平價為主，其出品之機身物料亦大多「將貨就價」採用塑膠物料，而 Redmi 10 5G 亦繼續這方針，只不過今次在機背上就加入了細紋處理，在黑、白以外新加入的「極光綠」色彩更為 Redmi 10 5G 加入了金屬質感、令其機身不至於太過廉價。

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而除了機身外形討好之外，Redmi 10 5G 亦坐擁塑膠機身帶來的優勢，拿上手夠輕量，淨重只 200g，但已經內置 6.58” 大屏幕以及 5000mAh 大電。

5000 萬像素相機、質素佳夠實用

Redmi 10 5G 內置 MediaTek Dimension 700 處理晶片，主要規格與去年上市的 Redmi Note 10 5G 其實極為相似，處理效能同樣屬中階位置，總言之就是「日常工作不誤、遊戲用途勉強」的水平，以下就不贅。

不過今次 Redmi 10 5G 的最大升級在於背面的主鏡頭升級為 5000 萬像素，除了拍攝質素有明顯提升，拍攝時的對焦時間亦明顯縮短，在同價機中算是頗有競爭力。

Redmi 10 5G 機背的鏡頭有兩個，但其中一個是用來算距的景深鏡頭、不能拍攝，連近年廠商愛用來「充數」的微距鏡都沒有，可見成本是全落在 5000 萬像素主鏡頭之上了（蔡浩騰 攝）

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Redmi 10 5G 香港售價及上市詳情

Redmi 10 5G 提供 4+128GB 版本，共有石墨灰、彩光銀、極光綠三種顏色可供選擇，建議零售價為＄1,599，於 9 月 6 日在 mi.com、小米之家、各大運營商及零售商正式發售。

而由即日起至 9 月 5 日期間，可在小米香港官方 Facebook Page 的 Redmi 10 5G 帖 文內領取 HK$ 100 手機券 4，可享額外減 HK$100，即＄1,499 購買 Redmi 10 5G。

安心出行專用平價千元機推介

Redmi 10 5G 算是目前市場上數一數二的平價 5G 機種，在消費券發放之後，相信不少用戶都正尋求一部類似的平價機作《安心出行》專用或後備用途，以下就為大家提供多 10 個不同品牌、型號的選擇供大家一併考慮。

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