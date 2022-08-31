無合約SIM｜在正規的月費 Plan 市場之外，近年不需要簽約的月費儲值卡、即俗稱「無約SIM」同樣是競爭激烈，在這方面算得上是香港市場先驅的自由鳥，最近更是被迫得將價格下調，究竟會否對本地無約SIM 市場做成影響？以下就與各位整合目前市場上最新的無約SIM資料再進行點評。



4 張香港無合約 SIM 簡單比較

香港本地的無合約 SIM，服務都以大量的限速 4G 數據（大多為公平使用量內 42Mbps）為基本，另外再可以按需要加購不同的服務，以下簡表就將各無約 SIM 的最平價方案、開卡費用列出，供各位快速地作最簡單的比較。

自由鳥 6 折兼免首月月費

SmarTone 旗下的無約 SIM 自由鳥最近新推出優惠，開卡後的首月月費全免，而在其後的月費就以最少 6 折計算，最平價的＄98 月費方案可以提供 16GB 數據。

自由鳥的月費價格坦白而言不算最便宜，但其公平使用量後的速度上限僅降至 2Mbps，對比其他會降至 128Kbps 的無約 SIM 有一定優勢，另外自由鳥不需要另外加錢都有每晚 1~6AM（即貓頭鷹時段）的數據任用，亦是另一個小小的優點。

SoSIM、MySIM 依然平霸

自由鳥減價後在價格上仍然毫無優勢，很大程度要歸咎於市場上另外兩張無約 SIM。除了街知巷聞的「百佳SIM」3 香港 SoSIM，還有今年稍早時由中國移動如「抄功課」般推出的 MySIM 4G。

兩者開卡價皆為＄33，已經有 50GB 公平使用量之數據。而隨後每月都一樣是＄33，並享有 60GB 公平使用量之數據，價格上的確沒有甚麼敵手，剩下的就是接收以及增值服務是否切合自己需要。

ClubSIM 玩法最多

開卡價錢＄58、提供 20GB 數據的 csl ClubSIM，在一眾無約 SIM 當中算是中價之選，比較特別的是除了基本的月費服務之外，數據、通話等服務都可以分拆購買，例如用戶可以＄98 購買使用期長達 3 個月的 30GB 數據，喜歡的話甚至不需要購入通話組合、只買數據組合作上網用途，在操作上擁有較大彈性。