小米平板 Redmi Pad｜可能基於「新常態」下的娛樂、辦公需要，近來平板市場漸漸熱鬧起來，除了銷情一直不俗的 Apple iPad，其他廠商方面亦樂意試推新的 Android 平板，當中就包括小米，繼上年度推出旗艦機種小米平板 Xiaomi Pad 5 系列之後，據傳他們亦將在年尾發表新的平價機種 Redmi Pad 5G。



平價平板 Redmi Pad 5G

Redmi 即紅米，眾所周知乃小米旗下專攻性價比機種的子品牌，然而一直以來都是以手機為主，近年才以同樣的平價噱頭推出無線耳機及智能手錶等，而傳聞中的 Redmi Pad 5G 則是 Redmi 旗下首次的智能平板嘗試。

上年度推出的 Xiaomi Pad 5 系列大受歡迎，相信令小米方面對平板市場的未來都打了一支強心針（圖 小米）

關於 Redmi Pad 5G 的推出傳聞，今年已經推出數次，但最近就有新消息指其不同版本已經通過了中國以及國外的入網認證，估計離發表之期不遠，同時其主要規格亦盡量曝光，當中包括 10.61” 的 2K 解像度 LCD 屏幕、 7800mAh 電池並支援 22.5W 快充，據聞小米亦會在其影音娛樂功能上大做文章。

據聞 Redmi Pad 5G 的開發已完成，早前其內置系統 MIUI for Pad 的介面更在網上流出

Redmi Pad 5G 內置處理晶片據聞為出自 MediaTek 的入門款式，效能應該會與 用到 8 系 Qualcomm Snapdragon 處理晶片的 Xiaomi Pad 系列有一定差距；然而據最新傳聞指出，Redmi Pad 5G 在國內的開售價將以 ¥1999 人民幣起跳，應該能搶佔平價平板市場的份額、與 Xiaomi Pad 在定位上作出清晰的區分。

Redmi Pad 5G 的造型在較早前流出，而與之一併登場的，還有 Xiaomi 12T Pro（圖 GSMArena）

2 億像素鏡頭 Xiaomi 12T 系列同期登場？

除了平板有 Redmi Pad 5G 以外，小米在年尾當然不會停止出手機，與 Redmi Pad 5G 同期通過入網認證的還有小米旗下的年尾旗艦 Xiaomi 12T 系列。

Xiaomi 12T Pro 的實機照在早前流出，上面清晰可見 2 億像素鏡頭的字眼（圖 Phonandroid）

其中最高階的 Xiaomi 12T Pro，主要規格除了有頂尖效能的 Qualcomm S8+ Gen1 之外，最重要是目前市場上仍然十分罕見的 2 億像素拍攝鏡頭，米粉們相當期待，但實際效果如何就有待小米屆時的發布了。