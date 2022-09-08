Apple 發布會中公布了期待一年的新手機—iPhone 14，和傳聞中的內容大致相同，不過仍有很多驚起地方，如加入 iPhone 13 Pro Max 的超大電量﹑車禍偵測﹑衛星求救系統等。到底 iPhone 14 值不值得買，售價又有沒有加呢？以下將為大家逐一分享。



兩款 iPhone 14

iPhone 14 今次放棄了 mini 機款，改為推出大螢幕版的 iPhone 14 Plus，分別是 6.1 吋和 6.7 吋。iPhone 14 Plus 瀏覽網頁時顯示的內容會比較多，並不是單純放大螢幕。iPhone 14 採用航天工業級鋁金屬設計，提供午夜暗色、藍色、星光色、紫色和 PRODUCT(RED)五種顏色選擇。

兩款 iPhone 14：午夜暗色、藍色、星光色、紫色和 PRODUCT(RED)（官方圖片）

👇👇iPhone 14＆iPhone 14 Plus 售價、推出日﹑規格👇👇

+ 9

1）螢幕效果

繼續採用超級 Retina XDR OLED 螢幕，支援 1,200 尼特最高 HDR 亮度、2,000,000:1 對比度和杜比視界。機面同樣受有陶瓷晶體護面保護，以及配有 IP68 防護等級 (可在水深達 6 米長達 30 分鐘)。

2）加強版 A15 晶片

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 都使用 A15 仿生晶片，雖沒有升級 A16，不過比上代 GPU 也有所提升，使用 5 核心 GPU。再加上 6 核心 CPU，可流暢處理影片 app 及高效能遊戲的圖像。iPhone 14 兩款新機的電量都有所提升，iPhone 14 Plus 更達到影片播放使用時間長達 26 小時，接近 iPhone 13 Pro Max 的電池續航力。

A15晶片，升級 5 核心GPU （Apple 直播影片截圖）

3）前後鏡頭全面升級

全新 1,200 萬像素主相機，配備更大的 ƒ/1.5 光圈和 1.9 微米像素，透過光影引擎提升 49% 中至低光環境下的拍攝效果，同時會運用「深度融合」的運算優勢，令細節更清晰之餘，色彩也更豔麗。

（Apple 直播影片截圖）

前置原深感測鏡頭，首次支援自動對焦，升級ƒ/1.9 光圈和光影引擎，能在光低環境下完成快速對焦和拍攝更清晰相片，低光拍攝效果提升 38%。

4）拍片效果同樣提升

加入全新「動作模式」，可以調整明顯搖動、動態及震動，拍攝出來的影片有如使用手提穩定器般，畫面更流暢穩定。同時，加入「電影效果模式」，iPhone 14 也能拍攝 4K HDR 30 fps 具淺景深效果的影片。

（官方圖片）

5）「車禍偵測」新功能

iPhone 14 令人驚喜的地方，其中一個是推出突破性的安全功能。透過可偵測 256G 的 G 力數據的雙核心加速感應器，以及高動態範圍陀螺儀，令 iPhone 14 可偵測嚴重車禍。而且，會在「車禍偵測」啟動時，自動幫用家致電緊急服務。

6）衛星緊急求助SOS（Emergency SOS via satellite）

另一個安全功能，就是即使用家身處的位置沒有 Wi-Fi 或流動網絡，也可以透過 iPhone 14 與衛星連接。成功連接和定位後，通過回答幾條問題，iPhone 14 會幫用家致電緊急服務，更精準地協助用家完成求救。這功能將在於11 月先在美國和加拿大開放使用。

售價

Phone 14 的售價為 $6,899 起，iPhone 14 Plus 則為 $7,699 起。對比 iPhone 13，雖然美國的價格不變，同為 799 美元，不過香港定價就上升了 $100。

iPhone 14（Apple 直播影片截圖）

預訂和上市時間

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 將於 9 月 9 日（星期五），晚上 8 時接受預訂；iPhone 14 將於 9 月 16 日（星期五）開始發售，而 iPhone 14 Plus 則會在 10 月 7 日（星期五）才開始發售。