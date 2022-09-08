iPhone 14 發布會｜在極長時間的預告、流出之後，Apple 在香港時間的今日（9月8日）凌晨時份舉行了 2022 年最重點的《Far Out》發布會，今次除了有 iPhone 14 系列如約而至，更加有 Apple Watch Ultra、AirPods Pro 2 等吸引新作登場。

想極速了解發布內容、以及各產品的售價、上市資料？《香港01》科技玩物記者就為大家整理了是次 Apple 2022 年 9 月一眾新品的懶人包。



iPhone 14 系列如約而至，反而是全晚最沒有驚喜的新品？（圖 Apple）

【1】Apple Watch Series 8

除了原本的健體、健康監測功能之外，Apple 近年將 Apple Watch 系列當成「保命神器」進行營銷，而在今次的發布會中打頭陣的新 Apple Watch Series 8 就在此幾方面進行加強。

首先其加入了全新的溫度感應器，其精度達到 0.1°C、並可以每秒更新一次數據，但其並非一般的體溫監察，主要是配合數代前已經加入的 Cycle Tracking 女性月經周期追蹤功能，讓女性用戶可以追蹤自己的排卵時間。

除了前代加入的摔倒感應，Apple Watch Series 8 就加入了全新的車禍偵測功能，它會在用戶進行駕駛時自動開啟，其內置的感應器可以偵測高達 256G 的撞擊力量，並且精確地感應汽車的受撞位置或翻側等等，以助用戶在緊急時更容易求助。

一直被用戶垢病的 Apple Watch 電量問題，來到 Series 8 上就加入了全新的低電量模式，開啟之後雖然會關上 Always-On Display 及自動運動偵測功能，但就能將使用時間由 18 小時延長至 36 小時。

另外，Apple 將會在今年秋季推出 Apple Watch 用的國際漫遊功能，讓用户可以在外遊時將國際漫遊計劃由 iPhone 延伸至 Apple Watch，全球超過 30 間流動網絡供應商將可提供此服務。

Apple Watch Series 8 香港價格為＄3,199 起，由即日起開始預訂，並在 9 月 16 日正式上市。

【2】Apple Watch SE 2 代

至於平價版本的 Apple Watch、Apple Watch SE 在今次亦迎來第二代更新，其保留相同的錶殼設計，但配備經重新設計的錶殼背面，由尼龍合成物料製成，令它比以前更輕盈。

在內置功能方面，Apple Watch SE 2 當然未能如 Series 8 般全面，但它亦採用了與 Series 8 及 Ultra 同樣的雙核心 S8 SiP 處理器，並加入了新的「車禍偵測」及國際漫遊功能。

新版本的 Apple Watch SE 2 香港價格為＄1,999，起由即日起開始預訂，並在 9 月 16 日正式上市。

【3】Apple Watch Ultra

在 Apple Watch Series 8 以及 SE 新版本之外，今次 Apple 就正式發布了 Apple Watch 系列的最高階型號 Apple Watch Ultra（而非傳說中的「Apple Watch Pro」），其瞄準的是上山下海進行極限運動的用戶，採用鈦金屬錶殼， 49mm 的屏幕上加入藍寶石玻璃，同時支援 2000nits 的超強亮度、在陽光下都可以輕鬆看到錶上顯示內容。

而為了方便操作，除了以往的 Digital Crown 及開關鍵，Apple 就為 Watch Ultra 加入了一個動作按鈕，讓用户可以為其自訂不同的實用功能並快速使用。

Apple Watch Ultra 擁有 Apple Watch 之中最持久的電池使用時間，在正常使用情況下可達 36 小時1。此外，打開低耗電設定後更可以將電池使用時間延長至多達 60 小時。

為帶來更佳的晚間使用體驗，用户轉動數碼錶冠時會啟動「夜間模式」，配合「尋路人」錶面使用，介面便會變成紅色，讓螢幕在暗處更加清晰可見。（圖 Apple）

Apple Watch 為極限運動用家而設，其取得了多項認證，包括MIL-STD-810H軍規認證，可以在-20º C 至 55º C的極端溫度環境下操作。另外它又獲得 WR100 認證，可支援風箏衝浪、滑水或水深至 40 米的休閒水肺潛水等水底探險活動，Apple Watch Ultra 亦獲得國際認可標準 EN13319 認證，該標準專門測試世界各地休閒潛水人士都會使用的潛水裝備，例如深度計。

Apple Watch Ultra 香港價格為＄6,399，由即日起開始預訂，並在 9 月 23 日正式上市。

【4】AirPods Pro 2

Apple 的 AirPods Pro 系列亦在今日的發布會中迎來新一代。Apple 在今代 AirPods Pro 2 的音質輸出或制式上並沒有多作著墨，反而是力推先前加入的 Spatial Audio 空間音效以及主動降噪方面的進步。

AirPods Pro 2 內置效能全新的 H2 晶片，讓 AirPods Pro 2 最多可以過濾上代 2 倍的噪音，並在今代支援「適應性通透模式」，可以讓用户在聆聽音樂的同時，智能地減少嘈雜的環境聲音，例如駛經車輛發出的響號、地盤噪音，甚至是演唱會的音響喇叭，令聆聽體驗更舒適。

今代 AirPods Pro 2 又支援了「個人化空間音訊」，透過 iPhone 的原深感測鏡頭，用戶可建立專屬自己的「空間音訊」個人檔案進行音效輸出，以享受為他們精準調校的聆聽體驗。

AirPods Pro 在續航力上有所進步，在使用「主動消噪」功能的情況下，其可提供長達 30 小時的聆聽時間，比上一代多出 6 小時。AirPods Pro 2 的充電盒上的進步亦不可不提，在充電方式上，除了以往的 Lightning 及 Qi 無線充電，今後用戶亦可以用 Apple Watch 的充電器為其進行充電，同時它又內置了 U1 晶片以及一個獨立的揚聲器，讓用戶在尋找耳機時更為方便。

Apple AirPods 2 香港價格為＄1,849，由 9 月 9 日起開始預訂，並在 9 月 23 日正式上市。

【5】iPhone 14、iPhone 14 Plus

在兩大周邊之後，當然就是 iPhone 14 系列，今次發布的陣容與早前的傳聞完全吻合，亦即 mini 款式被淘汰，取而代之的就是基本及高階各兩部 6.1” 屏幕及 6.7” 屏幕的型號，而基本版則為 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus。

iPhone 14 以及 iPhone 14 Plus 除了屏幕大小不一之外，其餘的配置都基本一樣，內置與上代同樣的 A15 Bionic 處理器(但就擁有多一枚 GPU 核心)，另外又支援 Apple Watch 上新增的車禍偵測功能。

另外兩部 iPhone 14 的進步之處在於相機系統有著不少幅度的進化，雖然同為 1200 萬像素，但就擁有更大感應器及更大像素尺寸，另外加入了全新的 Photonic Engine 光影引擎運算，令 iPhone 14 兩機的相片有著更佳的亮度及色彩表現。

而除了相片的進步，今代 iPhone 14 就加入了名為 Action Mode 的影片防震功能，可以拍攝出極為流暢的影片，可調整影片拍攝期間的明顯搖動、動態及震動，甚至在拍攝途中亦能使用這個模式。

而衛星通訊功能亦在今代正式登陸 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus，即使在沒有 4G／5G 的網絡覆蓋下，用戶亦可以跟隨手機指示將手機對準天上的衛星，並進行緊急的求救訊息發送，然而此功能暫時就並未能開放香港試用。

iPhone 14 香港價格為＄6,899 起，由 9 月 9 日起開始預訂，並在 9 月 16 日正式上市；iPhone 14 Plus香港價格為＄7,699 起由 9 月 9 日起開始預訂，並在 10 月 7 日正式上市。

【6】iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

而壓軸登場的 iPhone 14 Pro 系列，雖然設計、功能有不少都在事前流出過，但依然帶來不少驚喜。

首先在兩機的屏幕方面，Apple 終於棄用「瀏海」設計，但也並非讓前鏡頭以及 FaceID 組成「感嘆號」，而是利用介面設計，將前鏡頭的黑塊加以利用，成為顯示通知及快速設定的位置，根據需要調整大小以及形狀，Apple 方面將此稱為「 Dynamic Island 動態島」。

今代 iPhone 14 Pro 系列繼續沿用可變更新率的 ProMotion 屏幕，最低更新率為 1Hz，而 Apple 亦善加利用此功能為 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 加入傳聞中的 Always-On Display 常亮顯示功能，以顯示簡單的通知及資訊。

在處理器方面，iPhone 14 Pro 系列採用 A16 Bionic 處理器，是 Apple 首次使用 4nm 製程製作的處理器，對比其他廠商的對手快足足 40％，是目前手機市場最強大的處理晶片。

最多人留意的相機功能方面，Apple 在今代 iPhone 14 終於改用 4800 萬像素主鏡頭，除了 iPhone 14 的光影引擎以外，iPhone 14 Pro 系列更可以利用四合一像素手段輸出更佳的影像，同時更高像素的鏡頭亦讓 iPhone 可以用裁切圖片的方式補足 1x 主鏡頭以及 3x 遠攝鏡頭之間的變焦段、輸出無損的 2x 變焦相片。

iPhone 14 Pro 香港價格為＄8,599 起，iPhone 14 Pro Max 之香港價格為＄9,399 起，兩部機皆由 9 月 9 日晚上 8 時起開始預訂，並在 9 月 16 日正式上市。