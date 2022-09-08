iPhone 14 Pro 系列入手理由｜Apple 在稍早前舉行的《Far Out》發布會當中，一舉公布了 Apple Watch、AirPods Pro 以及 iPhone 系列的新品，而作為全場壓軸登場的 iPhone 14 Pro 系列雙子亦成為了眾果迷的焦點所在。

在新機的規格、功能、售價都相繼公布之後，相信各位準買家亦正在考慮入手 iPhone 14 系列哪一個型號，以下就由《香港01》科技玩物記者為大家剖析幾個 iPhone 14 Pro 機的必買理由吧！



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iPhone 14 系列 4 機規格對比

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作為高階版，iPhone 14 Pro 兩機除了規格、功能上比基本版的兩機為優勝之外，基本上基本版的所有功能在 Pro 版本中都能夠用到，想了解一下 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus 的話可以先按以下連結👇👇👇

iPhone 14 Pro／Pro Max 入手 4 大理由

今年度的 iPhone 14 系列於機型陣容上有少許變化，主要是將 mini 款式淘汰，改為t取而代之的就是基本及高階各兩部 6.1” 屏幕及 6.7” 屏幕的型號，而高階版的 iPhone 14 Pro 及 Pro Max，在處理器、屏幕、介面設計以及相機方面，都要比基本版的 iPhone 14 以及 iPhone 14 Plus 特別得多，亦成為 Pro 版本的入手理由。👇👇👇

【1】A16 Bionic 處理器

首先在處理器方面，今代 iPhone 14 系列的 4 部機種當中，作為基本版的 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus 並沒有多大進步，只是採用了稍為增強的 A15 Bionic 處理器，如果要體驗最強、最快的表現，就必須要入手搭載 A16 Bionic 處理器的兩部 iPhone 14 Pro 型號機種。

A16 Bionic 是 Apple 旗下全新的 4nm 製程處理器，其 6 核 CPU 速度比其他競爭對手快多達 40%，又採用更高速的 5 核 GPU，配備 50% 更高的記憶體頻寬，非常適合對圖像處理要求極高的遊戲及 app；另配備全新的 16 核心神經網絡引擎，每秒可處理多達 17 萬億項操作，在提供更出色的效能表現同時，耗電亦相對舊代為低。

【2】Always-On Display

與 iPhone 13 系列時一樣，較高階的可變更新率屏幕、亦即 Apple 稱為 ProMotion Display 的屏幕就只有高階的 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 用得到，而今代的 ProMotion 屏幕更可以將更新率降低至 1Hz，大大減低耗電。

而 Apple 亦善用這方面的特性，為兩部 iPhone 14 Pro 型號加入一眾果粉期待多年的 Always-On Display 常亮顯示，讓 iPhone 14 Pro／Pro Max 在不須解鎖的前提下可以長期顯示時間、通知等簡單資訊，減少用戶解鎖手機的次數，同時達到節能效果。

【3】Dynamic Island

將屏幕上的「瀏海」挪走，同樣是果粉們要求多年的，而 Apple 亦在今代的 iPhone 14 Pro、Pro Max 之上回應了這項訴求，取而代之的是開孔式的前鏡。

本來「屏中鏡」設計並不是甚麼新技術，同時亦阻礙了一定的屏幕顯示，被 Android 廠商們視為全面屏幕的阻礙，然而 Apple 方面就將之變為獨門的介面優勢，在屏幕上方多顯示一黑色區域以令前鏡頭位置變成藥丸形之外，此黑色區域又可以按需要改變面積、形狀，大大提升了用戶在操作時的視覺回饋，是仿然使用舊式瀏海屏幕的用家所未能體會的。

【4】4800 萬像素鏡頭

除了屏幕與介面的操作，相信不少人會因為今代 iPhone 終於突破了 1200 萬像素的局限而感到興奮？事關 Apple 在今代 iPhone 14 Pro 系列機種之上終於改用 4800 萬像素主鏡頭，除了與 iPhone 14 同樣的光影引擎以外，iPhone 14 Pro 系列更可以利用四合一像素手段輸出更佳的影像。

同時更高像素的鏡頭亦讓 iPhone 可以用裁切圖片的方式補足 1x 主鏡頭以及 3x 遠攝鏡頭之間的變焦段、輸出無損的 2x 變焦相片。

作為高階版，iPhone 14 Pro 兩機除了規格、功能上比基本版的兩機為優勝之外，基本上基本版的所有功能在 Pro 版本中都能夠用到，想了解一下 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus 的話可以先按以下連結👇👇👇