iPhone 14推出了，就算未換新手機，應該都有升級全新iOS 16作業系統吧！全新介面精美之餘，網民最近又發現了些「Apple 沒告訴你」的超實用隱藏功能！原來iOS 16 Cap Screen 屏幕截圖後，追加了一個看來微不足道，實際可能是今次iOS 16 最實用的新改良！網民大讚：「嘩！我幾乎每日都要咁做，以後就方便好多啦！」



iOS 16 最實用截圖新功能

智能手機截圖非常方便，快按兩鍵，點幾下就可以cap起文字、圖片，再快速share上討論群跟朋友分享，幾乎是你我每天都會做的事了。但一來要先截圖，再入討論群，點擊圖庫再share，步驟頗多；二來一日cap三、四張，1個月就100張，沒定時開相庫刪圖，其實都相當佔用手機儲蓄空間。

iOS 16改良了截圖介面，原來只需簡單3步驟，就可以快速Share兼同步刪圖，截圖不會留在相庫，省卻將來要逐張del的麻煩。



3 Step 超快速分享截圖｜學懂既省步驟慳容量

Step 1：同按電源／加音量鍵Cap Screen，當右下角出現預覽小圖時，點按一下。

Step 2：當預覽小圖伸展至全屏時按左上角「完成」，之後會出現menu，可以揀「複製並刪除」。

Step 3：之後到你想張貼截圖的位置，長按並點擊「貼上」。

Step 4：完成分享後截圖直接del，不會留在圖庫，省卻將上要逐一刪相的麻煩。

iOS 16 其他超好用新Update

01｜鍵盤震動回饋



iOS 16打字終於有震動！過去iPhone 打字最多只會發出虛擬的「啪啪聲」效果音，原來在新介面中進入「設定－＞聲音與觸覺回饋」，可自由揀選「聲音」、「鍵盤回饋」的開關，如兩者均選擇開啟，靜音時會自動關上「啪啪聲」，只保留震動。有網民表示等了那麼多年，iPhone打字終可像Android一樣有震動，但亦有人想震感再強一點：「如果可以自己校震量就更吸引」

在新介面中進入「設定－＞聲音與觸覺回饋」，可自由揀選「聲音」、「鍵盤回饋」的開關。

iOS 16 5個隱虧功能｜網民一試即愛上

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02｜合併重複相片



在SNS下載相片／影片，有時會重複save完一次又一次。iOS 16 相簿中追加了「重複項目」這個新folder，它會自動掃描你的相簿並找出所有重複的相片，你可以逐組或一次過全部位併以節省空間。這功能之所以隱藏，是因為系統scan相需時，更新iOS 16後，相片多的用家要等1晚才會看到「重複項目」這個folder。