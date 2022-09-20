iPhone 14 續航實測｜Apple iPhone 14 系列新機在 9 月 16 日正式在全球開售，今代 iPhone 14 在功能、處理能力上又有長進，但對續航力的影響又如何？

有 YouTube 頻道就找來目前仍然在 Apple Store 中有售的 7 部 iPhone 作實際的電量測試比併，而最新的 iPhone 14 Pro Max 則不負眾望成「最長氣 iPhone」。



7 部市主場有售 iPhone 電量評比

YouTube 頻道《Mrwhosetheboss》近年都會為新推出的 iPhone 系列作全面的電量測試，以一系列模擬日常操作如包括播片、遊戲、拍攝等，看各部 iPhone 的電池何時被耗盡，以作實際的續航力時間比較。

為了測試可以更公平地反映實測情況，在測試開始前，Mrwhosetheboss 就首先將各機的屏幕亮度調成一致、以及確保各機的電池健康度同為 100％。（圖 Mrwhosetheboss@Youtube）

在今次的測試中，除了已在市場上已經發售的 iPhone 14、iPhone 14 Pro 及 Pro Max 以外，《Mrwhosetheboss》就加入了 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 以及 iPhone SE 等 4 部仍然可以在 Apple 官方網站買到的 iPhone 作為比較對象。

綜合測試結果所得，今代 iPhone 14 系列在電池續航力表現相當不俗，即使在其他機種全數「陣亡」之後，它仍然有近 20％ 的電量剩餘，再運作達 1 小時有多👇👇👇

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iPhone 14 Pro Max 電池表現稍輸上一代？

在今次的測試當中，冠軍毋庸置疑是撐足 9 小時 31 分鐘的 iPhone 14 Pro Max，然而這卻非歷來最長氣的 iPhone。翻查資料，上一代 iPhone 13 Pro Max 在同樣的測試中，最終可以運作達 9 小時 52 分鐘，雖然不算大幅拋離，但亦令 iPhone 14 Pro Max 未能真正「稱霸」。

至於為何 iPhone 14 Pro Max 會在續航能力上稍輸 iPhone 13 Pro Max， 《Mrwhosetheboss》就沒有明確的解釋，但推斷與新的 A16 Bionic 處理器以及 4800 萬像素鏡頭有關。

而另一方面，iPhone 14 Pro Max 的新版本 ProMotion 屏幕雖然支援最低 1Hz 更新率的顯示，然而 Apple 只容許 1Hz 顯示用在 Always-On Display 之用，即使在靜止畫面，其更新率依然達到 10Hz，故其續航力優勢對比 iPhone 13 Pro Max 不會特別明顯。