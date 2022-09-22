iPhone 14 二手放售｜Apple iPhone 14 系列日前在國際市場上市，引來不少果粉換機，當中不乏名人、網紅，而在泰國一位美女為了「幫補」一下 iPhone 14 新機的購買成本，決定放售手頭舊機，但卻因為一個原因令一部已使用 2 年的 iPhone 12 Pro Max 被人開出高、是目前回收價的 15 倍！？



泰網紅美女賣 iPhone 12 Pro Max、5 萬張私照不刪引高價

Qanan Kanokyada 是泰國知名網絡紅人，以火辣身段於早年聞名泰國網絡，在 Instragram 上追蹤人數超過 50 萬。最近她就表明入手新推出的 Apple iPhone 14，故有意放售手頭上的 iPhone 12 Pro Max。

Qanan 還特地拍攝了相簿的縮圖跟數字供各位「買家」參考（圖 Qanan Kanokyada）

然而與一般的賣機文案相比，Qanan 所寫的就更與別不同，特別是標明「相簿中有 51,529 張照片及 528 段影片，這些東西都將保留給手機買主」，此言一出，自然是引來一眾網民嘩然，多達 3000 人求購手機，此 iPhone 12 Pro Max 的叫價在 Qanan 的 Fans 們的哄搶之下水漲船高，爆升至近 40 萬泰銖、換算約為港幣 $84,000。

目前一部 iPhone 12 Pro Max（512GB 版本）的回收價約為＄5500，Qanan 的手機用這一招就叫高近 15 倍的價值，但只要看一看平時 Qanan 在社交媒體上載的美照，再想像一下機內會有多少未修圖、未公開的私人片段，就不難想像為何會有人不惜天價都要購入這部 iPhone 12 Pro Max、甚至在其賣機帖子中留言求 Qanan「千萬別刪相！」。

👇👇👇按圖放大看 Qanan Kanokyada 美照👇👇👇

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二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

並不是人人的手機內都是「寶藏」，在轉手前絕大多數人都會機內資料全部清除再放售。不過不論買機／賣機，都有相當多的學問。要知道手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。

對於買家而言，最重要的當然就是仔細檢查清楚手機使用狀況，以免在交易後才發現問題，屆時賣家卻已經拿錢消失無蹤。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買方 5 點注意事項👇👇👇

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至於賣家方面，不要以為放下手機就可以拿錢走人，其實售賣手機者最好也協助一下買方測試手機功能，讓交易可以更快地完成；與此同時，香港近來屢次出現「入數黨」、「假支票黨」等等訛騙手段，在二手手機交易時十分常見，各位更要打醒精神以免受騙。

👇👇👇按圖看二手手機交易賣方 3 點注意事項👇👇👇