iPhone 14 Pro Max上手實測 主鏡頭採用4800萬像素 附實拍照片
上週五（9/16）正式開賣的 iPhone 14 新機，你也跟 9 成「果粉」一樣選擇了旗艦系列的 iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max 嗎？
作為今年特殊色的「深紫色」不負眾望的倍受青睞，剪去瀏海後改用「動態島」賦予挖孔螢幕新功能，大幅提升的相機畫素和感光元件究竟效果如何？看看這 3 天的 iPhone 14 Pro Max 實機開箱體驗分享吧。
iPhone 14 Pro深紫色神秘又高貴
今年不管是 6.1 吋的 iPhone 14 Pro 或是 6.7 吋的 iPhone 14 Pro Max，整體外觀設計延續這幾年的方正中框設計語言，霧面質感的玻璃設計，搭配今年的特殊色「深紫色」，輕鬆贏得果粉的喜愛，尤其是在不同光線反射下深紫色時而灰、時而藍、時而紫的漸變色感，神秘內斂的讓人抓不住> <
iPhone 14 Pro Max深紫色相當討喜。
全新「動態島」淡化藥丸挖孔螢幕的存在感
此外，iPhone 14 Pro 系列更將用了 5 年的瀏海改為藥丸狀的挖孔螢幕，同時蘋果還賦予了全新的「動態島」功能，結合包括 Apple Music、Spotify、YouTube Music 等音樂播放功能，以及地圖、導航、計時器、錄音等原生 App，透過這種置頂小工具的方式減少在顯示區域上佔用的空間，想要進一步確認只需長按就能快速開啟。
相機模組大升級，與前代i13 Pro相機大對決
至於 iPhone 14 Pro 系列另一個大升級，自然是改掉了從 iPhone 6s 後一直維持的 1200 萬畫素規格，主鏡頭大幅提升到 4800 萬畫素，感光元件面積也比 iPhone 13 Pro 提升 65%，透過以下幾組同場景的 iPhone 14 Pro Max VS. iPhone 13 Pro Max 照片對比，看看差異幅度：
iPhone 14 Pro Max VS. iPhone 13 Pro Max 照片對比
不過，iPhone 14 Pro Max 主鏡頭雖然由 1200 萬畫素提升至 4800 萬畫素，但一般情況下 iPhone 14 Pro 仍舊會以 1200 萬畫素拍攝，若想要開啟 4800 萬畫素，拍攝前需要開啟 Pro RAW 模式。而且使用 RAW 檔拍攝的照片細節保留更多，相對的檔案也變得超級肥大，除非是專業攝影師要拍攝封面大作，一般情況下 1200 萬畫素就很夠用哩。
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 有 128GB、256GB、512GB 和 1TB 容量選擇，售價分別為 HK$8,599 起、 HK$9,399 起。