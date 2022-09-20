iPhone 14 Pro Max上手實測　主鏡頭採用4800萬像素　附實拍照片

上週五（9/16）正式開賣的 iPhone 14 新機，你也跟 9 成「果粉」一樣選擇了旗艦系列的 iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max 嗎？



作為今年特殊色的「深紫色」不負眾望的倍受青睞，剪去瀏海後改用「動態島」賦予挖孔螢幕新功能，大幅提升的相機畫素和感光元件究竟效果如何？看看這 3 天的 iPhone 14 Pro Max 實機開箱體驗分享吧。

iPhone 14 Pro深紫色神秘又高貴

今年不管是 6.1 吋的 iPhone 14 Pro 或是 6.7 吋的 iPhone 14 Pro Max，整體外觀設計延續這幾年的方正中框設計語言，霧面質感的玻璃設計，搭配今年的特殊色「深紫色」，輕鬆贏得果粉的喜愛，尤其是在不同光線反射下深紫色時而灰、時而藍、時而紫的漸變色感，神秘內斂的讓人抓不住> <

iPhone 14 Pro Max深紫色相當討喜。

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全新「動態島」淡化藥丸挖孔螢幕的存在感

此外，iPhone 14 Pro 系列更將用了 5 年的瀏海改為藥丸狀的挖孔螢幕，同時蘋果還賦予了全新的「動態島」功能，結合包括 Apple Music、Spotify、YouTube Music 等音樂播放功能，以及地圖、導航、計時器、錄音等原生 App，透過這種置頂小工具的方式減少在顯示區域上佔用的空間，想要進一步確認只需長按就能快速開啟。

相機模組大升級，與前代i13 Pro相機大對決

至於 iPhone 14 Pro 系列另一個大升級，自然是改掉了從 iPhone 6s 後一直維持的 1200 萬畫素規格，主鏡頭大幅提升到 4800 萬畫素，感光元件面積也比 iPhone 13 Pro 提升 65%，透過以下幾組同場景的 iPhone 14 Pro Max VS. iPhone 13 Pro Max 照片對比，看看差異幅度：

iPhone 14 Pro Max VS. iPhone 13 Pro Max 照片對比

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不過，iPhone 14 Pro Max 主鏡頭雖然由 1200 萬畫素提升至 4800 萬畫素，但一般情況下 iPhone 14 Pro 仍舊會以 1200 萬畫素拍攝，若想要開啟 4800 萬畫素，拍攝前需要開啟 Pro RAW 模式。而且使用 RAW 檔拍攝的照片細節保留更多，相對的檔案也變得超級肥大，除非是專業攝影師要拍攝封面大作，一般情況下 1200 萬畫素就很夠用哩。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 有 128GB、256GB、512GB 和 1TB 容量選擇，售價分別為 HK$8,599 起、 HK$9,399 起。