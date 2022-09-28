Netflix以市占比計仍是全球串流媒體霸主，早前更公開《今際之國闖關者》第2季預告及大量動畫新作，多部韓劇成績也相當出眾，但遠水能救近火，近日外媒調查發現，4分之1受訪美國用戶有意取消訂閱Netflix！2022年前2季，Netflix全球已流失了120萬訂戶！即睇2個令N家訂戶死心想退訂的原因。



7成受訪者正在使用

今次調查由Reviews.org發起，它們訪問了1000名美國人，發現美國網民平均每人都會訂閱4種串流平台，Netflix是最受歡迎的選擇、7成受訪者有訂；第2名為HBO Max（9.91%）、第3名Disney+（6.18%）、第4名Peacock（4.25%）及第5名Hulu（3.86%）。

Netflix是最受歡迎的選擇、7成受訪者有訂（Reviews.org ）

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雖然根據Bloomberg可靠消息，Netflix快將推出平價月費計劃，但畫質較差只得480p、又附帶廣告；香港Netflix討論區的用戶也認為Netflix所謂的減價，其實是變相加價迫人用貴plan，挽留觀眾的效用成疑。

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月費貴且阻Share戶口｜25％用戶有離心



但Netflix也不能掉以輕心，因為受訪者中，竟有4分之1 Netflix 使用者已萌生退訂的念頭；主要原因是因為月費愈來愈貴，Netflix又開始嚴打帳號密碼分享，令一直share戶口的用家不想再用。

25％受訪者想退訂Netflix，當中有40.49%用家的理由是月費加價。（Reviews.org ）

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各片商收回自家作品｜Netflix不再獨大



近年Disney+冒起，迪士尼收購了FOX，一副「以後迪士尼、Pixar、Marvel、星戰、FOX」全部自肥的戰鬥格，各電影公司自然也不再輕易放手讓自己的電影在別家串流平台上上架。單以香港為倒，FOX、華納、Dreamworks一系列動畫作品，先後都抽走Netflix上的內容。各平台更出盡法寶搶獨家內容。

Disney收購了FOX，一副迪士尼、Pixar、Marvel、星戰、FOX全部自肥的戰鬥格。

無法證明是不是其他平台的「打手」宣傳，但事實上多了一個大平台，用戶就會作出比較。無論是片種、翻譯、畫質，Netflix面對更多競爭對手，要提高質素成本自然更大。

有網民就認為就算同樣是Spider-man電影，Netflix畫質都不及Disney+

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Netflix自家作品偏離美國用戶口味



Netflix自家電影向來都爛，專收留其他片商不要的次貨劇本，再用天價請明星演垃圾。美國方面雖然仍有《Stranger Things》、《王冠》等大作，但N家的重點明顯已經移到亞洲，最新的專屬內容不少都為韓劇及日本動畫改篇，早前更公開《今際之國闖關者》第2季預告及大量動畫新作，香港用戶或者會覺得吸引，但美國Netflix用戶很可能就不太感冒，覺得新title不足。

Netlfix以韓劇及日本動畫及漫畫為重心，開始失去美國一般觀眾的歡心。

連登仔抱怨：舊片、全部都係舊片

連登討論區網民都抱怨香港Netflix內容不足，除了韓劇外，就只得大量舊片，雖然都好睇，但他們認為Netflix最大問題是欠缺吸引的獨家作品。

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