兒童疫苗通行證｜政府早前公布下降「疫苗通行證」的適用年齡，由 9 月 30 日起，5 至 11 歲兒童都要至少接種一劑新冠疫苗才能進入食肆、商場、超市、圖書館及游泳池等指定處所。

然而 12 歲以下的兒童並非強制使用《安心出行》的一群，故政府就特別推出新版本的《安心出行》，供家長將兒童的針卡加入手機，並在進入處所時一併掃描。



3 類人豁免使用《安心出行》、6 步加入同行人士針卡

根據政府規定，目前共有 3 類人士可獲豁免使用《安心出行》App，包括：

－15歲或以下子女

－65歲或以上長者

－殘疾人士

5 至 11 歲的兒童雖然要用到「疫苗通行證」進入特定處所，但就未強制使用《安心出行》（資料圖片）

然而上述人士若要進入食肆、商場等指定處所，皆需要出示有效的「疫苗通行證」（亦即俗稱「針卡」），如果不想要隨身攜帶紙本針卡進行掃描之用，新版本的《安心出行》App 就支援了「同行人士接種紀錄」的出示功能，最多可以加入 8 個不同人士的針卡紀錄；驟聽十分複雜，但設定方法算是相當簡單👇👇👇

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2022 年 9 月 30 日起最新「疫苗通行證」接種要求