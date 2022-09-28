安心出行更新懶人包｜兒童疫苗通行證將實行 加同行針卡最多1拖8
撰文：蔡浩騰
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兒童疫苗通行證｜政府早前公布下降「疫苗通行證」的適用年齡，由 9 月 30 日起，5 至 11 歲兒童都要至少接種一劑新冠疫苗才能進入食肆、商場、超市、圖書館及游泳池等指定處所。
然而 12 歲以下的兒童並非強制使用《安心出行》的一群，故政府就特別推出新版本的《安心出行》，供家長將兒童的針卡加入手機，並在進入處所時一併掃描。
3 類人豁免使用《安心出行》、6 步加入同行人士針卡
根據政府規定，目前共有 3 類人士可獲豁免使用《安心出行》App，包括：
－15歲或以下子女
－65歲或以上長者
－殘疾人士
然而上述人士若要進入食肆、商場等指定處所，皆需要出示有效的「疫苗通行證」（亦即俗稱「針卡」），如果不想要隨身攜帶紙本針卡進行掃描之用，新版本的《安心出行》App 就支援了「同行人士接種紀錄」的出示功能，最多可以加入 8 個不同人士的針卡紀錄；驟聽十分複雜，但設定方法算是相當簡單👇👇👇
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2022 年 9 月 30 日起最新「疫苗通行證」接種要求
9 月 30 日起 5 至 11 歲兒童之「疫苗通行證」接種要求：
（一）接種第一劑疫苗後未滿三個月（須於接種第一劑疫苗三個月內接種第二劑疫苗）；或
（二）已接種兩劑疫苗。
9 月 30 日起 12 歲或以上人士之「疫苗通行證」接種要求：
（一）接種第二劑疫苗後未滿五個月（須於接種第二劑疫苗五個月內接種第三劑疫苗）；或
（二）已接種三劑疫苗。
第二劑和第三劑疫苗的建議間距
政府特別提醒，市民應留意接種第二劑和第三劑疫苗的建議間距，特別是 12 至 17 歲人士接種第二劑和第三劑復必泰疫苗應相隔150日。