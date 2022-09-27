買到絕版iPhone 14 Pro？　動態島突然多出了一塊　網民欲哭無淚

近日，有用戶收到了iPhone 14 Pro的新手機，而根據用戶曬圖來看，這款手機的動態島部分和普通手機不一樣，比正常的iPhone 14 Pro要多一塊出來。



點擊圖片了解這網民收到的iPhone Pro，動態島如何與眾不同？

+ 13

為何會出現這種情況，主要原因是這款手機的屏幕液晶顯示部分應該是出現了損壞的情況，不清楚是開箱時用戶自己造成的，還是出廠時或者運輸過程中出現了問題。當前，iPhone 14 Pro搭載的是三星供應的LTPO 120Hz高刷屏。

對此網友也表示很無奈，如果是蘋果官方弄壞的，應該是可以申請退貨處理，而如果是用戶自己損壞的，那剛買的新機還沒開始用就要至少花費2579元來換屏幕了。

延伸閱讀：iPhone 14 Pro瀏海變動態島 可顯示約30種訊息 電量不足提示

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】