買到絕版iPhone 14 Pro？ 動態島突然多出了一塊 網民欲哭無淚
撰文：中關村在線
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近日，有用戶收到了iPhone 14 Pro的新手機，而根據用戶曬圖來看，這款手機的動態島部分和普通手機不一樣，比正常的iPhone 14 Pro要多一塊出來。
點擊圖片了解這網民收到的iPhone Pro，動態島如何與眾不同？
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為何會出現這種情況，主要原因是這款手機的屏幕液晶顯示部分應該是出現了損壞的情況，不清楚是開箱時用戶自己造成的，還是出廠時或者運輸過程中出現了問題。當前，iPhone 14 Pro搭載的是三星供應的LTPO 120Hz高刷屏。
對此網友也表示很無奈，如果是蘋果官方弄壞的，應該是可以申請退貨處理，而如果是用戶自己損壞的，那剛買的新機還沒開始用就要至少花費2579元來換屏幕了。
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