消費券買 MacBook／iPad｜政府 2022 年第二期消費券（第二階段）即將在 10 月 1 日正式發放，今次的金額為＄3000，更高的金額自然會帶來更高的消費預算，或者有不少人正盤算以這筆錢補助購入新電腦。



對果粉而言，買電腦首選自然是 Apple 出品，然而在付款前卻還在糾結一點：預算相若，究竟應該買 MacBook Air 還是 iPad Pro 好？《香港01》科技玩物記者就綜合了不同的因素與意見，以下提供幾個方向以助各位進行選購時的考慮。

目前 MacBook Air 以及 iPad Pro 在價錢（＄8000～9000 價位）以及處理能力（同一價位上，都是採用 Apple Silicon M1 ）上都相當接近，如果預算相若，又該以甚麼因素決定購買哪一部種？

【1】流動性與實際用途

會考慮筆電、平板的用戶，首先就應該有將裝置「帶出帶入」的習慣，故裝置的流動性將會是一大考慮因素，而這方面的比較就又與用戶本身的需要有關。

如果你著重的是娛樂以及以閱覽文件為主的輕辦公需要，基本上可以無慮即決、選擇機身淨重的 641g 的 iPad Pro 12.9”；然而若需要進行文字輸入工作、對實體鍵盤有追求的話，MacBook Air 就會擁有更佳的流動性。

除了重量因素，MacBook Air 擁有的實體鍵盤打字手感比起 iPad Pro 的 Magic Keyboard 好太多了（陳葦慈 攝）

因為 iPad Pro 12.9” 若要連同 Magic Keyboard 計算的話，重量將達到約 1.35kg，雖然與 1.29kg 的 MacBook Air 相比不是差太遠，但若考慮到要將裝置拿在身上一整天的話，微少的重量就會是莫大的考慮因素。

【2】應用系統環境

雖然 Apple 方面近年不斷想要強調 iPad Pro 在辦公用途上的功能，然而講到辦工、文書工作，除了硬件上的配套之外，還要考慮到軟件上的泛用性與延展性，這方面發展多年、已經可以與 Windows 幾近平分秋色的 Mac OS 系統對比 iPadOS 仍然有著壓倒性的優勢，單是完全版本的 Microsoft Office 支援已經令 iPad 望塵莫及了。

Mac OS 系統的辦公系軟件支援明顯更佳（圖 Apple）

但 iPad 也並非一無是處的，其觸控屏幕以及對於 Apple Pencil 的支援賦予了 iPad 在藝術創作方面的優勢，同時由於 iPadOS 乃從 iOS 過渡而來，使 iPad Pro 在娛樂、遊戲 Apps 等方面的支援亦會較 MacBook 為佳，操作上亦會較為直感。

iPad Pro 的高清觸控屏則多用於藝術創作用途（圖 Apple）

【3】續航力

如果是會提前預想到會將裝置帶到不能充電的環境下工作，裝置的續航力亦即「作戰時間」，時間自然是越長越好。

機身擁有更大空間放入更大電池的 MacBook Air 於續航力上擁有壓倒性的優勢（資料圖片）

而根據 Apple 官方的資料，MacBook Air 的內置電池可以支撐 18 小時的使用時間，然而 iPad Pro 只是用 Wi-Fi 來瀏覽網頁，仍然只能用約 10 小時，很明顯擁有空間放入更大電池的 MacBook Air 就擁有壓倒性的優勢。