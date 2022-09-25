M2 MacBook Air評測及選購建議　與M1的差別在哪？　數據證明一切

蘋果全新的 MacBook Air 迎來15年來的最大改變，除了搭載最新的M2晶片外，外型也走向 MacBook Pro 相同的設計語言，可以說是新晶片加上新機構的全新組合，也開啟了 MacBook Air 的全新時代。



M2：啟動Apple M系列晶片新時代

蘋果在今年的春季發表會推出M2晶片，也是第二代M系列晶片的開始。回顧2020年推出首款以Arm架構設計的M1晶片後，陸續再推出M1 Pro、M1 Max、M1 Ultra，當市場還在驚訝M1 Ultra的效能時，蘋果又再推出M2，代表Mac及 MacBook 將進入M2世代，且與M1推出時相同，首款搭載的機型為 MacBook Pro 13吋及 MacBook Air。

較M1記憶體更大50 %

M2同樣是採用系統單晶片（System-on-a-chip，SoC）設計，也就是把 CPU、GPU 、記憶體等多個模組整合在一起，以定位來看，就是M1晶片的下一代產品。

此外，採用強化後的第二代5奈米製程技術打造，具備200億個電晶體，比M1晶片的160億個電晶體，多出25%，因此尺寸也略大一些，且透過電晶體的增加，晶片的功能也有所提升。當然，M2也是採用 CPU 與 GPU 記憶體共用的設計，最高可共用24GB LPDDR5記憶體容量，及每秒達100GB的傳輸速率，由規格數字來看，較M1共用16GB記憶體、每秒68.25GB的傳輸速率來看，容量提升約50%。

8核心CPU、10核心GPU

M2是具備8核心 CPU，包括4個高效能核心和4個節能核心，以及最高10核心 GPU，還有16核心神經網路引擎。根據蘋果在M2發表時公布的資訊顯示，M2晶片的多執行緒效能，將比M1晶片高出18%，且在同等功耗下，帶來比M1晶片高出25%的繪圖效能表現，至於在最高功耗下，則可帶來高達35%的表現。

內建ProRes加速器

在影音支援部分，除了支援8K H.264和 HEVC 影片外，於 M1 Pro、M1 Max、M1 Ultra 晶片上都有提供的 ProRes 加速器，於M2晶片上也可以看到了，也就是說在執行 ProRes、ProRes Raw 檔案時，可以加速啟動，讓軟體運算更流暢，而這也是M1晶片所沒有的規格。

5個MacBook Air外型特色：13.6吋瀏海螢幕，走MacBook Pro設計語言

在M2晶片發表時，蘋果一併發布搭載M2晶片的 MacBook Air 及 MacBook Pro 13吋，當中， MacBook Air 除了核心規格的改變外，升級13.6吋 Liquid Retina 顯示器、四揚聲器系統、支援 MagSafe 及快充…等特色，可以說是自 MacBook Air 推出以來，裡裡外外最大的改變，以下讓我們先由外型來說明。

特色1：全新外型設計，四色可選擇

在2008年 Steve Jobs 從牛皮紙袋拿出 MacBook Air 之後，奠定日後輕薄筆電的基礎，且外型俗稱菜刀的楔形設計，一直維持到2020年推出M1版 MacBook Air 時，都沒有太大的改變，堪稱經典之作。不過，在經過約15年之後，今年推出的M2版 MacBook Air 迎來大改變，外型走向 Apple 近期 iPhone、iPad、MacBook Pro…等產品，都採用的設計語言，好不好看，見仁見智，但確實是 MacBook Air 的一大改變。

全新的 MacBook Air 採用全鋁金屬一體成型機身，外型偏向方正，與2021年推出的 MacBook Pro 14吋及16吋一樣，由側邊來看，不再是由厚到薄的楔形設計，而是筆直的線條，視覺上會覺得比過去的 MacBook Air 厚，但厚度為1.13公分，重量為1.24公斤，體積還比過去減少20%。雖然，當前市場也是有小於1公斤的輕薄筆電，以 MacBook Air 的重量不算最輕盈，但拿在手上時，會感受到機身紮實、配重平均，整體質感還是相當好。

另外，一共推出四種顏色可選擇，除了銀色和太空灰色之外，也新增午夜色和星光色。當中，午夜色是 MacBook 系列在2006年，首次出現的新色系，因此相當受到矚目，顏色不是100%的黑，是介於黑色與深藍色間，在不同光源或角度下，金屬機身會呈現出深邃藍色，十分好看的顏色，不過容易沾染指紋是一大問題，以下就以午夜色介紹。

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特色2：13.6吋Liquid Retina顯示器

全新的 MacBook Air 螢幕來到13.6吋，採用窄邊框設計，讓螢幕左右邊框及上邊框約為5mm，這也是機身可以控制在相對迷你的原因。且與 MacBook Pro 14吋及16吋一樣，有了「瀏海」，內建1080p的視訊攝影機，但沒有提供 Face ID，也沒有提供人物居中功能，不過結合M2晶片運算，視訊畫面看起來會更清晰。

在螢幕規格部分，從過去 Retina 顯示器升級至 Liquid Retina 顯示器，具備2560×1664解析度，且透過 Liquid Retina 顯示器的特性，讓顯示器可以貼合機身的弧線，於螢幕邊角也會延展為圓角呈現。此外，螢幕也具備P3廣色域，支援10億種色彩，也具備原彩顯示技術，可依當下環境光源，調整最適合的白平衡，且亮度提升至500尼特，色彩表現較過去更為出色。

特色3：MagSafe磁吸充電埠回來了

過去 Apple 讓輸出入埠走向極精簡化，在 MacBook Air 或 MacBook Pro 上都只留下 Thunderbolt埠，可進行傳輸、外接裝置或螢幕，甚至用來充電，但就在去年推出 MacBook Pro 14吋及16吋時，回歸多年不見的 MagSafe 磁吸式充電埠，這次在全新設計的 MacBook Air 上，也同樣不令人失望的配置第三代 MagSafe 磁吸式充電埠。

至於為什麼配置 MagSafe 磁吸式充電埠令人期待呢？近幾年 MacBook 的用戶，或許已習慣一個 Thunderbolt 埠多用的設計，對於只能充電的 MagSafe 磁吸式充電埠有些陌生，但就如同 iPhone 上的 MagSafe 一樣，不用刻意對準就可磁吸充電，在較暗環境中更能方便充電，且若已連接上的充電線不小心遭到拉扯，也能快速斷開，降低 MacBook Air 掉落地上的風險。當然，平時要透過 Thunderbolt 3埠充電也行。

特色4：四揚聲器系統與空間音訊

全新的 MacBook Air 也重新設計揚聲器音響系統，移除過去在鍵盤面上揚聲器的擴音孔設計，在輕薄的機身中，改為隱藏式的四個揚聲器，分別為兩個高音和兩個低音揚聲器，並將提聲器和麥克風完全整合在鍵盤和顯示器之間，並支援空間音訊及杜比全景聲功能。雖然實際聆聽感受上，音量沒有前一代機型來得大聲，但在播放影片時可以感受到立體聲，且人聲也較為清楚，且搭配 AirPods 第三代、AirPods Pro 和 AirPods Max 耳機時，可啟用具有動態頭部追蹤功能的空間音訊，更有身歷其境的感受。

特色5：首度支援快充功能

在電池續航力表現上，全新的M2版 MacBook Air 配備52.6Wh鋰聚合物電池，比M1版的49.9Wh鋰聚合物電池容量還要大一些，在電池充飽下可以達15小時的上網使用。另外， MacBook Air 也首次支援快充，只要選購67W USB-C 電源轉接器，就能在30分鐘充飽50%的電力。不過，若是選購M2晶片的10 核心 GPU，以及512GB以上SSD容量版本時，則可以不用加價的選配67W USB-C 電源轉接器。

M2版MacBook Air細部特色▼▼▼

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M2版MacBook Air的重新定位

今年推出的M2版 MacBook Air，可以說是近15年來最大改版，外型更像尺寸小一點的 MacBook Pro 14吋，同時也採用「瀏海」螢幕設計，讓 Air 看起很不像 Air，也奠定未來幾年 MacBook Air 的樣貌。不過，仔細來看，Apple 在 MacBook 產品線上，還是很清楚的將 Pro 及 Air 區分出來。

體積更輕盈，外型像Pro

走向與 MacBook Pro 相同設計語言的 MacBook Air，雖然標榜比過去的 MacBook Air 來得輕，但因為機身不再是由厚到薄的楔形設計，視覺感受會比過去的 MacBook Air 來得大，甚至與 MacBook Pro 14吋差不多大。不過，因為 MacBook Air 不像 MacBook Pro 一樣，透過風扇來強化散熱機制，在機構設計上還是有所不同，其標示1.24公斤的重量，也比 MacBook Pro 14吋的1.6公斤來得輕。另外，MacBook Air 全面使用100%再生鋁金屬機身，也是 Apple 首款使用通過認證再生鋼鐵製成的產品。

螢幕微升級，未達Pro等級

M2版 MacBook Air 為13.6吋 Liquid Retina 顯示器，解析度為2560×1664，亮度500尼特；M1版則為 Retina 顯示器，解析度為2560×1600，亮度400尼特。兩款除了規格及數字的差異外，M2版本還和 MacBook Pro 14吋及16吋一樣，採用「瀏海」設計，不過，雖然都是瀏海螢幕，但 MacBook Pro 14吋及16吋是採用的 Liquid Retina XDR 顯示器，是 Mini LED 背光技術，在顯像能力上，會較 MacBook Air 的 Liquid Retina 顯示器來得好，不僅色彩更豐富、黑色更黑、灰階也會更明顯，這也是 Pro 與 Air 等級的定位區別。

價格上升，直逼Pro售價

在M1版 MacBook Air 推出時，是第一次由 Intel 處理器換上M1晶片，基本款售價為7799元，因為比Intel版本的 MacBook 還便宜，因此備受關注。但M2版 MacBook Air 在外型與核心規格上，都有大幅度的變更，基本款價格也來到9499元，一次漲幅約2000元，甚至也只比同時推出的M2版 MacBook Pro 13吋便宜500元而已，一時之間讓 Air 很不像 Air。不過，如前面提到，新款的Air迎來全新改版，不管核心規格或是機身結構都不同，這也就直接反應在價格上。

M2版MacBook Air效能表現

雖說M2晶片在發表時標示為8核 CPU 與10核心 GPU，但就如2020年M1版 MacBook Air 推出時一樣，最基本款的 GPU 核心數會較少，但價格也會更加便宜。而今年M2版 MacBook Air 的基本款就是8核心 CPU 與8核心 GPU 的組合，再加上16核心神經網路引擎，以及搭配8GB記憶體和256GB SSD 為儲存裝置，售價為9499元。

至於官網上銷售的另一個版本，為8核心 CPU 與10核心 GPU，再加上8GB記憶體和512GB SSD 為儲存裝置，售價就來到11899元。當然，每個版本都可以依需求及預算，選擇增加記憶體及SSD，打造為最適合自己的機型，而每增加一項規格的級距，大約是增加2400元。

以下則以基本款的M2版 MacBook Air 進行測試，在8核 CPU 與8核心 GPU 的配置下，整體效能較M1版本帶來小幅度成長，但256GB SSD 的讀取速度，是這次規格及效能表現中，較為弱的一項，雖然不至於影響到平時操作的流暢感，但在傳輸大型檔案時會較為吃虧。

另外，在模擬影像處理的部分，也將5GB的照片以 Adobe Lightroom 開啟，並進行批次亮度、色調、飽和度調整，大約1分鐘完成，也因為M2具備 ProRes 加速器，便利用 iPhone 13 Pro Max 拍攝 ProRes 格式的影片3分鐘，大約為17GB，輸出 ProRes 422HQ 格式，約需要1分45秒鐘，若輸出4K、60fps影片，則需要約2分19秒鐘。

M2與M1晶片的效能差異



由 Apple 官網公布的資訊來看，M2與M1晶片的 CPU 差距為18%，GPU 差距為35%。實際在 Cinebench R23測試中，多核心部分獲得8,208pts，單核心部分獲得1,579pts，在單核心部分，與之前測試的M1版 MacBook Pro 、M1 Pro版 MacBook Pro 16吋差異都不大，而多核心部分，只略高於M1版 MacBook Pro，當然更不及 M1 Pro 及 M1 Ultra 的表現。另外，以 Geekbench 5來看，M2的單核心效能較M1成長約10%，多核心則成長約15%，至於圖形運算測試中，Metal獲得26,155分，OpenCL 獲得23,813分，分別較M1成長約19%及24%。



在SSD部分，因為基本款的 MacBook Air 只搭載一顆256GB SSD，讀取速度約為1,540.7MB/s，寫入速度約為1,715.6MB/s，較兩顆128GB SSD 的M1版 MacBook Air，分別慢了46%及42%。不過，其實以M2版256GB SSD 的讀取1,540.7MB/s、寫入1,715.6MB/s速度來看，表現並不算慢，只是兩顆SSD 組成的規格，效能表現會更好，這在傳輸大型檔案時，就能看出差異。



M2與M1晶片的效能差異（T客邦提供）

延伸閱讀：Apple最新M2晶片跑分出爐 Geekbench公布多核成績比M1快多少？

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採購M2版MacBook Air前該知道的事

蘋果的M2晶片發表後，於同步推出的 MacBook Air 及 MacBook Pro 13兩款機型中，以 MacBook Air 更受到市場關注，主要原因在於 MacBook Air 改變的幅度較大，可以說是新晶片加上新設計，且 Air 向來是 MacBook 系列中，普及性較高的機型，不過，這次新款 MacBook Air 的價格明顯較過去提升不少，再加上M1版本持續在官網上銷售，因此在採購前得考慮的面向又更多了。

瀏海螢幕會影響使用嗎？

由於 Apple 不是第一次在 MacBook 上使用「瀏海」螢幕，在 MacBook Pro 14吋及16吋上就已經出現，因此對部分用戶說，瀏海螢幕並不陌生。但對於新用戶或由舊款 MacBook Air 升級的使用者，瀏海在筆電上確實少見。不過，Apple 在介面的調校相當不錯，看似顯眼的瀏海，在大部分的軟體及程式開啟下，並不會影響到顯示的內容。在打開網頁時，瀏海會與桌面上方的狀態欄整合在一起，若是切換為全螢幕，瀏海與桌面上方的狀態欄就會變成黑色，並跟螢幕邊框融合在一起，因此不會影響顯示的畫面。

午夜色會有掉漆的問題嗎？

新款 MacBook Air 的午夜色及星光色，算是這一次的新色，當中，午夜色是繼2006年黑色 MacBook 後，最接近黑色的機型，因此備受矚目。不過，在上市之後市場反應出現「掉漆」問題，用戶反應在深色機身上的銀色刮痕格外明顯，這是因為鋁合金材質的產品在使用時，易因刮傷或裂傷而使其本來的銀色顯露出來，至於容易沾染指紋的問題，確實也是午夜色當前無可避免的問題。因此，如果真的很喜歡午夜色，不妨可以為機身加上保護膜，在插拔 USB Type-C 孔時，儘量不要盲插，減少刮傷的機率，當然，也跟大部分的3C產品一樣，勤勞擦拭機身才能保持高質感。

MacBook Air可以外接幾個螢幕呢？

雖然M2是新一代晶片，但與M1一樣，僅支援外接一部顯示裝置，因此，即使M2版 MacBook Air 具備兩組Thunderbolt 3，但還是只能支援外接一部螢幕，以公布的規格來看，可外接一台6K解析度、60Hz螢幕更新率的顯示器。因此，如果平時工作有外接多個螢幕的需求，得選擇高階的M系列晶片，M1 Pro 可以外接兩部，而 M1 Max 與 M1 Ultra 可外接四部。然而，若想要讓M2版 MacBook Air 也能外接兩部螢幕，就得尋求其他配件的支援，透過轉接器來擴展外接多個螢幕的需求。

M2版MacBook Air體積真的有變小？

如同前面所提到，因為M2版 MacBook Air 採用了同 MacBook Pro 14吋及16吋的外型設計，體積還比前一代減少20%，但因為機身不再是由厚到薄的楔形設計，因此乍看之下會覺得沒有變小，甚至還變大一些。但實際比一比就能發現，M2版的 MacBook Air 確實比前一代略小了一些，且雖然規格上標示為1.24公斤，但實際秤重大約為1.22公斤，不管體積或重量，事實上都比前一代 MacBook Air 更輕盈小巧一些。

無風扇會影響效能表現嗎？

不管是M1版或M2版的 MacBook Air，都沒有搭載風扇設計，這也是與同時推出的 MacBook Pro 13吋最顯著的差異。MacBook Air 採用的是被動散熱設計，也就是透過超薄金屬片附加散熱膏，優點是安靜、機身內不易積灰塵，且在構造簡單下，機身可以維持更薄；缺點則是在長時間維持高效能運算下，會因為熱能來不及排出而降低時脈，進而影響到效能。也因此同為M2晶片下， MacBook Air 效能表現仍會低於 MacBook Pro 13吋，不過 Apple Silicon 晶片具有安靜不易發熱的特色，以基本款的M2版 MacBook Air 為例，在一般文書工作下，其實不太會感受到溫度，但在多軌影片轉檔的高效能運算下，在鍵盤上方會感受到高溫，但不至於燙手。

M2版的 MacBook Air 是採用無風扇設計，底部維持相當漂亮，四個變高一點的腳墊，也能助於散熱。（T客邦授權使用）

M2版的規格該怎麼搭配？

M2版 MacBook Air 在官網有兩個版本可以選擇，基本款為8核心 CPU 加8核心 GPU，並配置8GB 記憶體與256GB SSD，售價為9499元；另一個版本則為8核心 CPU 加10核心 GPU，並配置8GB記憶體與512GB SSD，售價為11899元，而兩款主要差異在 GPU 核心數與SSD容量。

由於入門款的價格已達9499元，價格比過去都來得高，無疑是提高採購成本，再加上8GB記憶體又擔心不夠用，256GB SSD 讀取速度又有較前一代慢的問題，但若要再提升記憶體或 SSD 規格，絕對突破11000元，那是否該考慮直接購買 MacBook Pro 呢？這些規格上的搭配，絕對是採買前的一大難題。建議在採買前，先釐清最大需求，若所需要的就是便攜性，那 Air 就是當前的選擇，之後就再依預算，由下方三點斟酌調整。

1.如果有預算上的限制，就選擇入門款9499元，因為若是一般使用需求，不會一次大量開啟多個程式或20個網頁分頁，8GB記憶體其實已足夠，搭配平時養成關閉不用 App 或網頁的習慣，就可以維持操作的流暢感。



2.如果有點預算，以一部 MacBook Air 會使用3年以上來看，優先升級至16GB記憶體，因為記憶體及 SSD 升一級都是加價數千元，但記憶體是整合在晶片中，日後無法自行升級，而 SSD 還有外接的彈性可選擇。



3.若是預算夠寬裕，就選擇16GB記憶體加512GB SSD 的版本，兩顆256GB SSD 就沒有讀取速度較前一代慢的問題，記憶體與儲存空間之間也可以彈性支援，且日後要進行中階的影片剪輯也較不受限。



選擇便宜的M1版更划算嗎？

由於M2版本 MacBook Air 除了升級M2晶片外，外型、螢幕尺寸、前置相機、I/O配置…等，全部都改變了，可以說是新晶片加上新機構設計，這也與M1版出現了大約2000元價差。

目前 Apple 官網上，還是有銷售M1版的基本款，為8核心 CPU 加7核心 GPU，再配上8GB記憶體與256GB SSD，售價7799元，且除了價格更便宜外，256GB SSD是由兩顆128GB SSD組成，所以沒有M2版256GB SSD讀取速度較前一代慢的問題。

在買新不買舊的前提下，再加上M2版 MacBook Air 的大改變，代表著未來幾年 MacBook Air 的雛型，自然是選擇M2版本較好；但如果預算相當有限，也不特別喜歡M2版 MacBook Air 的外型，平時的使用又只有基本的瀏覽網頁、文書需求、觀看串流影片…等，在M1與M2效能沒有顯著的差異下，M1版 MacBook Air 仍是不錯的選擇。

售價以台幣計算*（T客邦授權使用）

【本文獲「T客邦」授權轉載。】