手遊詐騙｜近日一個名為《羊了個羊》的手機遊戲在內地推出，其玩法簡單但卻擁有絕頂難度，引來不少網民挑戰、且玩到欲罷不能，旋即在社交網絡爆紅。然而《羊了個羊》的超難通關機制背後，卻隱藏了黑暗商法，更有網民不幸墮入騙財陷阱。



超高難度《羊了個羊》背後隱藏邪惡機制？

《羊了個羊》是中國內地近日忽然雄起的手機遊戲，其主要玩法與舊式的配對消除遊戲十分相似（相似到引來抄襲另一人氣遊戲《3 Tiles》的指控），玩家需要從表層的圖案方塊抓取三個、消除圖案後再挑戰下一層，直到清理好整個版圖才叫通過一關。

這一類遊戲隨著關卡推進，對方塊消除的順序會有所要求，太漫不經心的話會太早消除之後要用到的方塊，導致通關受阻，而《羊了個羊》就在這點上引入了道具機制，讓玩家可以經由輔助繼續推進，不過要獲得這些道具，就需要觀看廣告。

然而《羊了個羊》的難度上升幅度非比尋常，絕大多數玩家在第一關教學之後就都卡死在第二關，引起玩家的疑問；後來經懂編程的網民拆解，發覺《羊了個羊》在編寫時加入了隨機機制、方塊內容從你打開關卡的那一刻開始就已經註定，換言之如果沒有絕佳的運氣，即使你用盡所有道具，都不能清除所有方塊通關。

根據推算，《羊了個羊》的第二關通關機率甚至可以少於 0.01%（圖 YouTube）

然而就是這樣標榜「不足0.1%」的通關機率，引來不少網民嘗試，就為了在微訊朋友圈中打卡貼圖，看自己是否終有一日能成為那個萬中選一的「天選之人」 － 而這背後意味著《羊了個羊》的開發方將獲得的龐大廣告收入。

《羊了個羊》引發詐騙「商機」、內地女子被騙 9 萬人民幣

玩遊戲看看廣告，本身可能無傷大雅的，然而內地手機遊戲的廣告內容一直以來並未有獲得嚴格監管，除了色情、違法內容，更可能加入詐騙訊息。

據江蘇新聞報道，常州一位嚴姓女士在玩《羊了個羊》游戲時，為了獲取道具觀看了廣告，該廣告為一個貸款廣告，本身就有資金需求的她便按指引下載並註冊了一款貸款 App。

隨後，貸款 App 的客服提示她其填寫的資料有信息錯誤，導致賬戶被凍結，若想提款就需要先繳納保證金，嚴姓女士未虞有詐，就先後照客服指引轉賬，累計達 ¥9萬人民幣，最後對方並未有如約讓嚴女士提款，她才方知被騙。

而除了廣告詐騙之外，《羊了個羊》亦讓一些不法分子看到了「賺錢」的機會，比如冒充《羊了個羊》的客服人員，通過銷售游戲道具、增加復活次數等手段進行詐騙。