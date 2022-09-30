消費券手機優惠｜政府 2022 年消費券（第二階段）的第二期＄3000 即將在 10 月 1 日正式發放到市民早前登記的支付工具戶口，雖然市面對於今年最後一輪消費券的反應似乎沒有之前般熱烈，但各商戶仍然祭出各式的期間限定優惠以吸納消費券產生的消費力，其中不乏手機清貨優惠。

以下《香港01》記者就為各位整合了各大手機品牌、連鎖店以及電訊商的手機相關期間限定優惠，供大家「出手」前有個參考。



ASUS 全旗艦系列皆減、最多減＄2600

近年相當質極配合消費券進行手機優惠的 ASUS，今次都不例外會有手機減價優惠，而令人驚喜的是除了 ROG Phone 5s、ZenFone 8 系列等等的上年推出舊作有減，連才剛上市不久的 ZenFone 9 系列都有期間限定減價，雖然減幅只有＄500，但對於使用 S8+ Gen1 的嶄新機種而言，有得減價都算難能可貴了。

話說回頭，ASUS 是次同期在不同的銷售渠道都有減價，但其他渠道的減幅似乎都未及 ASUS 官網，有意入手的用家就要留意一下。

SmarTone 秋祭消費券優惠 － iPhone 13 Pro 系列最抵玩？

SmarTone 今次都有推出「秋祭消費券優惠」，已然在 Apple 官網停售的 iPhone 13 Pro Max 系列就減達＄1000，雖然已經是上年度的型號，但如果對上代的機型／顏色有更大偏好的話，亦未嘗是一個不俗的入手時機。

除了 iPhone 有減，Samsung、Sony 今年的「當打」手機款式在 SmarTone 官網亦有減價，減幅＄600～900。

csl 又搞網上快閃、其他手機都值買？

曾以排隊方式推出限量優惠的 csl，今次將快閃搶購活動完全移師網上，在 10 月 1 日 00：00 有多部手機以限量優惠的形式供用戶搶購👇👇👇

但如果不想要與人爭崩頭的話，同時推出的其他手機、平板優惠就並無限量，有部份的價錢都相當吸引👇👇👇

豐澤期間限定手機優惠

基本上一年 365 日都在做優惠的豐澤，近來亦加推了不少減價手機，數量不少然而減價幅度其實一般，其中較舊款的 Sony 手機減幅最多，建議如果上面幾間都沒有合心意選擇才去豐澤網店看看。👇👇👇