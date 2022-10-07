Pixel 7 手機、Pixel Watch／Tablet 發布｜雖然 Google「親生仔」Pixel 系列一直未有在香港正式上市，但其每年的換代總叫一班 Google Fans 萬分期待，而就在香港時間的 10 月 7 日晚上，Google 就舉行了《Made by Google》年度硬件新品發布會，除了帶來預告多月的 Pixel 7 系列手機，還帶來了同系的平板及智能手錶新作！



Pixel 7 及 Pixel 7 Pro 智能手機系列

與上年的 Pixel 6 陣容相似，今年度的 Pixel 7 系列同樣由「標準版」 Pixel 7 以及「高配版」Pixel 7 Pro 組成，兩者有不少規格共通，例如都加入屏下指模掃描，但亦加入了 Google 自家 AI 強化過的面孔辨識解鎖。

在處理器方面，Pixel 7 Pro 及 Pixel 7 同時亦皆採用 Google 自家研發的處理器二代 Tensor G2。對比上代，Tensor G2 在運行機器學習的任務時可以提速 60%、並減少 20％ 的能耗，令 Pixel 7 系列的手機可以執行更複雜的運算任務，例如今個系列獨家的 Photo Unblur 相片去糢糊功能，可以用來去除舊照片上的糢糊影像及雜訊。👇👇👇

Pixel 7 Pro

在處理器上一致，但 Pixel 7 及 Pixel 7 Pro 於其他配置就有一定分別。

首先講講最高階的 Pixel 7 Pro，除了有 Tensor G2 處理器，另外會搭載 12GB RAM，同時其屏幕更大、更高清，又支援 10Hz~120Hz 的可變更新率，對比上代只有 60Hz 的屏幕自然是進步不少。

在其背面，Pixel 7 Pro 的相機模組亦有升級，採用 5000 萬像素主鏡頭、1200 萬像素廣角兼微距鏡以及 4800 萬像素 5x 光學變焦遠攝鏡的組合。

Pixel 7

Pixel 7 Pro 將以＄899 美元起的價錢於開售，而價格更親民的 Pixel 7 則以＄599 美元起的價格上市，其主要的分別在於屏幕較細少、解像度「只有」FHD+，同時更新率最高只支援至 90Hz。

Pixel 7 的機身較 Pixel 7 Pro 細小，換言之留給電池的空間亦較少，內置只有 4355mAh 電池，然而 Google 方面稱其在正常情況下可運作 31 小時，而在省電模式下更能撐足 72小時。

在相機方面，Pixel 7 一樣有與 Pixel 7 Pro 同樣的主鏡及廣角鏡，但就沒有遠攝鏡，如果要進行變焦，就只有靠 Google 自家 Super Res Zoom 算法加持的數碼變焦了。

Pixel Watch 智能手錶

在開發配戴式裝置用的系統 Wear OS 多年之後，Google 亦終於推出了自家品牌的 Pixel Watch，都可謂「十年磨一劍」。

Pixel Watch 分為 Wi-Fi 版及 LTE 版，兩者售價分別為＄349.99 美元及＄399.99，撇開連線功能的分別，Pixel Watch 有齊目前市面上不同智能手錶的絕大部份功能，包括高達 1000nits 亮度、支援 Always-On 的觸控屏幕、GPS 定位、心率監測等等。

單看規格，Pixel Watch 其實並沒有太多的突出之處，不過 Google 就找來了 FitBit 合作，在 Pixel Watch 中加入每秒更新的心率顯示，並會加入不同的健體功能。

Pixel Tablet 智能平板

Android 平板…又是另一件久未有在 Google Pixel 系列上更新的產品線，對上一次就要數到 2017 年的 Pixel C Tablet 了。而在 2022 年的今日，Google 決定在平板市場上從新出發，發表全新的 Pixel Tablet。

Pixel Tablet 內置了與 Pixel 7 系列同樣的 Tensor G2 處理器，而除了大屏幕之外，Google 就更強調平板在家用上的定位，故為其配置了一個內置喇叭的磁吸充電器，讓用戶可以在一般使用時保持滿電，又不失其流動性。

相信 Google Fans 對於 Pixel Tablet 都會有一定的興趣，然而要詳細規格及售價等就還要再等多一等，事關 Google 又再發揮其「期貨商人」本色 - Pixel Tablet 要到 2023 年才正式推出。