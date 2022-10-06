手機防盜｜踏入 10 月，Apple iPhone 14以及各廠新旗艦手機又陸續在香港上市，購買新手機的第一步，不少人會是購買保護殼／屏幕貼，然而現今新機動軏數千元（iPhone 14 Pro 系列更仍然炒賣未止），相比起保護機身，如何令新機不容易被人偷走／遺失更見重要，同時儲存手機內的個人資料亦十分寶貴，萬一外洩、後果不堪設想。



《香港01》科技玩物記者就參考了不同的網上意見，在以下整合出幾招手機用戶必做的防盜／防遺失招數，未做的就快快做起來吧！

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智能手機防盜、防遺失5大招數

【1】設定強密碼保護

雖然目前絕大部份手機都加入了指紋／面孔掃描等生物辨識，但用戶在此之外最好設定一個保安性較高的密碼，以防被人輕易登入並停用生物辨識解鎖手機。

要密碼夠強，用戶應趁早放棄4 位數字 PIN，改用鍵盤多字元密碼或圖形解鎖，這一類密碼組合更多、更難破解的密碼能成為防盜第一防線，更有可能令潛在的小偷打消盜機念頭。

Android 手機上的圖案密碼既簡單又比 4 位數字PIN碼更難被攻破（網上圖片）

另外，現在有不少手機，如 iPhone 以及 Samsung 出品的 Android 手機，都加入了輸入太多次錯誤密碼之後會自動重設手機的選項，如果認為手機內的資料比手機本身更寶貴的話，可以考慮開啟，通常在設定密碼的頁面就可以找到。

【2】設定「追蹤手機」功能

目前的絕大部份手機都可以透過網絡以及GPS輔助以尋找位置，例如 iPhone 上的「Find My」以及 Android 上的「Find My Device」，都可以在手機不在身邊時追蹤到手機的位置，即使手機已關機，都可以得到其最後出現的位置。

透過這些功能，用戶在遺失手機時就可以遙距控制手機發出聲響，以便尋找手機或阻嚇偷機賊，另外亦可以遙距將手機重設，保護手機內的重要私人資料。

【3】加上小字條

在手機背上貼上帶有聯絡資料的紙貼／標籤、如電郵地址或其他備用電話號碼等，可以待手機被誠實的人士拾到時聯絡到你。

如果不想影響手機外觀，在 Android 的鎖定屏幕設定中，亦可以加入自訂訊息，同樣可以留下手機持有者及其聯絡人的資料。

【4】設定好自動備份

手機內儲存的資料可以非常珍貴，如果沒有做好備份，到遺失手機時才後悔就太遲，不過目前智能手機在這方面已經做到非常 User-Friendly，例如從前被視作換機麻煩的聯絡人資料，基本上已經隨 Apple ID／Gmail 戶口被送至雲端儲存。

另一被視作珍寶、但常被忽略備份的還有相片、影片，這方面可以靠 Apple iCloud 或 Google Photos 的自動備份功能幫忙，雖然若然數量太多，可能會需要「課金」租用容量，但總比遺失手機後 Total Loss 要好得多？

【5】抄低手機「身份證」號碼

每部手機都有獨立的「身份證」號碼，亦即 IMEI，可以成為遺失後認領手機的證明，要得知手機的 IMEI，只需要打開電話App、撥打「*#06#」，即可以顯示手機的 IMEI，用戶可以預先用紙筆抄下，或存放在雲端記事簿當中。