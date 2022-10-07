5G 無合約 SIM 卡｜5G 網絡不覺已在香港推出超過 2 年半，目前覆蓋已大致完善，亦是不同電訊商月費 Plan 的搶攻要地；不過如果只是想一嘗 5G 高速、低延遲的流動上網體驗，即簽長約上台又未必是明智選擇，幸而市場上亦存在不同的儲值 SIM 卡選擇，讓用家不用上台都可以體驗到 5G 的網絡體驗。



【1】短期試用之選 － 中移動 MySIM

要以最平價體驗 5G 又不想簽約的話，中國移動香港早在年前推出 5G 服務的時間已經有一張儼如「試用裝」的 SIM 卡、MySIM 選擇。

雖然就並非像初推出時登記資料就可以免費獲取，但目前＄48 就可以購得一張，開卡已經可以用到 3GB 數據、另外卡內的＄48 儲值額可以用來購買另外的 2GB 數據，換言之＄48 是可以用到 5GB 的 5G 數據的，以 5G 而言不算多，然而要體驗 5G 速度或僅作輕度使用的話，未嘗不是一個平價選擇。

【2】老牌年卡 5G 選擇 － 鴨聊街 5G 年卡

MySIM 買卡算是方便、開卡費亦十分便宜，只不過後續的數據收費就有點貴，分別為＄18／1GB 或 ＄150／10GB，即最便宜都要＄15／1GB，另外每次增值亦只能續期 90 日。

如果是用量較多，又不想上台的話，另外還有一張都是採用中移動網絡的 SIM 卡老牌 － 鴨聊街，早前亦推出了 5G 年卡，價格為＄158。

開卡後可以用到 12GB 的 5G 數據、另外在 12 月 31 日前開卡會多送 3GB，即平均 1GB 數據約＄10.5，老實說不比 MySIM 便宜多少，但 SIM 卡的有效期足有 1 年，只是平均每月僅 1.25GB 的數據應該就未能應付足全年的正常使用。

【3】新晉 5G 高用量選擇 － More Mobile 5G 年卡

如果是有高用量的需要，近日 5G 年卡市場就有值得一試的「新力軍」，它就是採用 csl 網絡的 More Mobile，旗下新推出了 3 張 5G 年卡，分別有：

－60GB/1年、限時優惠價＄199

－100GB／2年、限時優惠價＄299

－600GB／1年、限時優惠價＄899

如果以每 GB 平均價而論，More Mobile 越高階的 5G SIM 就越抵玩，例如 600GB 年卡，每 GB 平均價僅約＄1.5，每月平均有50GB 5G 數據，而平均月費為＄74，的確比上台便宜得多；如果作為試用或用量不多，平均每月可以享有 5GB 5G 數據的＄199 卡亦是不錯的選擇。