AirPods Pro 2高仿盜版翻版｜Apple 近年的多條產品線中，除了大受歡迎的 iPhone 系列之外，無線耳機 AirPods、AirPods Pro 系列出品同樣有大量捧場客。

然而無線藍牙耳機技術開發門檻太低，就讓不法之徒有機可乘、不斷推出仿製版本的 AirPods 耳機，最近在中國大陸網上，就出現了外觀一樣但功能更齊全、表現甚至與原版難分軒輊的「華強北版」AirPods 出現。



iOS 16 驗證機制被破解、高仿版 AirPods 難分真假

「華強北版本」的 AirPods／AirPods Pro 其實早非新事，早在幾年前已經出現，Apple 亦明顯知悉事態，在今年推出的 iOS 16 中就加入了 AirPods 耳機的真假驗證功能。

原本在此機制下，被判定為非 Apple 出品的 AirPods 會被系統擋下、不能連線（圖 Apple）

然而就在此功能推出不足數天，就有消息指華強北方面的「神人」們已經將此驗證機制破解，令這些高仿版本的 AirPods 更防不勝防，最近更高調推出更多功能且可被驗證為「真機」的高仿 AirPods。

內地直播平台 30 人民幣就可以買到高仿 AirPods（圖 中關村在線）

新一代高仿 AirPods 不但在外型上做得跟原版一樣，另外亦還原了原版的按壓式控制操作、可以呼喚 Siri，同時可以被 iPhone 完美識別為原裝 AirPods 並查看電量水平，最強勁的是內置還支援了 Find My 功能，可以在 iPhone 中查看其所在位置。

高仿版便宜、但可能有爆炸風險？

這類「高仿版」、「華強版」的 AirPods／AirPods Pro 基本上禁之不絕，而且售價極便宜，在某些直播平台下可以低至 30 元人民幣、即約＄36 港幣的價格買到。

高仿版 AirPods Pro 2 連港人常用的內地購物平台都能夠找到，價錢稍貴一點，但依然是百元港幣有找，是原裝正版的二十份之一價格，無疑是有一定吸引力。

功能相仿、價格低廉，自然會有一定的吸引力，但如果打算入手自用，要考慮的風險都不少，其中之一就是其內置的電池保護或會比 Apple 原裝的差，萬一發生意外，屆時用戶要面對的就是失聰、甚至致命的風險。

年前就有內地男子用高仿 AirPods 時耳機爆炸，當場被炸暈（民生頻道影片截圖）

另一方面，難保有不法份子會低價買入這批 AirPods 高仿版本再裝成二手 AirPods 出售，各位有意入手 AirPods 自用的用家切記檢查清楚，如有質疑務必中止交易、以策安全。