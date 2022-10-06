家電意外的新聞時有發生，大多是微波爐﹑充電器﹑熱水爐等會產生高熱或容易開發的產品，而電視一直都給人比較安全的印象。近日，在印度就發生一宗可怕的意外，電視在播放途中突然爆炸，導致 3 人受傷，1 人死亡。



印度北部城市加濟阿巴德（Ghaziabad）發生一宗可怕家電意外，一名 16 歲少年Omendra 在家看電視途中，電視突然爆炸（有消息指是LED電視），根據當地警方的說明，爆炸令電視的碎片飛散，令 Omendra 的面部﹑頸﹑胸都被碎片擊中，傷勢嚴重，送至當地醫院後搶救不治。

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爆炸發生時，Omendra 的 3 名親友都受到波及，其中兩人仍在醫院接受治療。從肇事現場拍的影片中看到，電視爆炸的威力甚至炸開部分牆壁，其他家居物品都明顯被燻黑。身處另一間房的家屬事後提到，當時爆炸非常強烈，整棟房子都有搖晃，部分牆壁倒塌。

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A 16-year-old teen died after an LED TV exploded at his house in Uttar Pradesh's Ghaziabad. His mother, sister-in-law and a friend were injured. pic.twitter.com/hnhMa4KOdA — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) October 4, 2022

印度新聞網「DNA india」指出，爆炸有機會因為電壓突然提升導致，有可能是該處的供電不穩定，再加上肇事電視調節電壓的零件失靈，出現電湧。另外一個可能性是，電視使用時間過長，或電掣連接太多裝置，電視出現過熱情況。不過，出現如此嚴重的爆炸實屬罕見，較多的情況是短路導致起火，爆炸原因仍有待調查。

資料來源：DNA india

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