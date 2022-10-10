日本旅遊SIM｜近日日本與及香港政府都相繼宣布放寬入境措施，引爆港人積累兩年的「回鄉」意欲，而在外遊前的種種準備當中，當然就包括了上網方案，要買旅遊 SIM 卡，依然是以同類型產品的集中地 － 深水埗鴨寮街一帶最多選擇。



日本開關、深水埗排檔人丁暢旺

日本政府早前宣布，由 10 月 11 日起，日本將全面放寬入境措施，屆時港人遊日將不需要將不再需要申請旅遊簽證，而且無需通過旅行社預訂旅行團。

與此同時，香港政府早前亦正式取消了入境後的強制酒店隔離措施，以「0+3」的醫學觀察取而代之，換言之港人遊日的成本大大降低，旅遊前到深水埗排檔購買旅遊 SIM 卡的人流明顯增加，同時攤販的進貨數量及種類都有所增長。

各個排檔詢問日本旅遊 SIM 卡的人流有明顯增加（蔡浩騰 攝）

日本旅遊 SIM 入手 3 大考慮

到日本旅遊不少得連環影相、拍片、打卡，手機網絡的穩定與否隨時可以影響旅行時的心情（蔡浩騰 攝）

即使在新冠疫情出現前，預先購買旅遊 SIM 卡已經是不少人外遊前的必備動作，事關其價錢對比漫遊日費為便宜，又不需要像 Wi-Fi 蛋一樣需要考慮借還的問題。但論到購買一張合適自己的 SIM，還是有一定的學問，在購買前應考慮 3 大問題，包括：

－到日本遊覽的地區

－SIM 卡的價錢以及可用日數

－SIM 卡提供的數據用量及網速

深水埗 5 大日本上網SIM卡推介

雖然現在已經十分流行網購，但講到購買旅遊 SIM 卡，仍然有不少人會選擇到深水埗一帶光顧小型攤販，可以用較低廉的價錢買卡、順道亦可以聽聽不同小販的推介意見，而值得一提的，是目前日本旅遊 SIM 的種類明顯比半年前多，格價時可以找到更低廉的選擇。

《香港01》科技玩物就走訪這一帶，蒐羅了幾張價錢抵玩、數據用量不俗的 SIM 卡供各位選擇，它們的玩法各有不同，但平均而言，每日只需要付出＄10 就可以享受到無限數據（但會有限速）的上網體驗。

在多張更平價的 SIM 卡夾擊之下，Docomo 自己推出的日本 SIM 卡只 5GB 公平使用量，但賣至＄80～90，反而不太吸引（蔡浩騰 攝）

（註：SIM 卡價格非常浮動，以下列出的價錢僅為參考售價，最終價格可能因購入地點不同而有所出入）

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4 大電訊商漫遊日費價格同場比併

旅遊 SIM 卡雖然是最為平價的外遊上網方案，但要特地出外購買／網購也是另外的功夫，其實目前幾大電訊商都提供了相對平價的漫遊日費套餐，平均每日價錢比 SIM 卡貴一點，但就勝在不用買卡、換卡，只要是月費 Plan 用戶，預先串請後到埗開啟漫遊數據就可以使用，簡單直接得多。👇👇👇