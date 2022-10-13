iPhone 14與14 Pro 拍攝體驗對比　1200與4800萬像素的差別在哪？

撰文：中關村在線
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隨著iPhone 14全系列的正式開售，越來越多的用戶開始糾結是選購iPhone 14還是iPhone 14 Pro，從售價方面來看同樣128GB的版本，iPhone 14官方售價為6899元而iPhone 14 Pro的官方售價為8599元，差價1700元。

眾所周知，iPhone 14和iPhone 14 Pro在處理器、屏幕、機身材質、影像等多個方面都有一定的差異，其中影像方面的差異最為突出且被用戶所關注。今天我們便來對比一下，iPhone 14與iPhone 14 Pro這兩款機型在影像體驗方面究竟有何差異。

差別不止4800萬像素主鏡頭 影像配置差異對比

首先，我們先來了解一下這兩款機型在影像配置方面的差異。標準版iPhone 14的後置攝像頭模組由1200萬像素主鏡頭+1200萬像素超廣角鏡頭組成，其主鏡頭換裝了iPhone 13 Pro系列同款的大底傳感器，主鏡頭的防抖技術為第一代傳感器位移式光學圖像防抖技術。

iPhone 14 Pro則搭載了新一代的Pro級攝像頭系統，後置攝像頭模組由4800萬像素1/1.31英吋主鏡頭+1200萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素3X長焦鏡頭組成，其中主鏡頭支持第二代傳感器位移式光學圖像防抖功能，同時支持蘋果最新的光像引擎技術。

同時iPhone 14 Pro還支持多項Pro系列才有的進階影像功能，例如微距攝影功能、Apple ProRAW和ProRes的記錄功能。影片規格方面，兩款機型均能夠拍攝高達4K 60 fps規格的杜比視界HDR影片，並且均支持4K HDR 30 fps的電影效果模式淺景深影片拍攝。

少了3600萬像素影響有多大？實拍樣張對比

通過上面的數據對比，我們可以得知iPhone 14與iPhone 14 Pro相比不但少了一個長焦鏡頭，同時主鏡頭也有所差別，其中iPhone 14繼承了上代旗艦的1200萬像素傳感器，而iPhone 14 Pro搭載的是全新的4800萬像素大底主鏡頭，那麼這一顯著差別會為實際的拍攝效果帶來多大的影響呢？我們下面通過實拍對比來一起看一看。

首先我們對比iPhone 14 1200萬像素主鏡頭默認自動模式拍攝的樣張與iPhone 14 Pro 4800萬像素主鏡頭默認自動模式拍攝的樣張，在這一模式下iPhone 14 Pro的4800萬像素主鏡頭會採用四像素合一的模式拍攝1200萬像素的樣張。通過觀察樣張細節可以發現，兩款機型的整體成像風格基本一致，畫面乾淨無明顯問題，iPhone 14 Pro的樣張在解析力方面更為出色一些。

iPhone 14與iPhone 14 Pro的超廣角鏡頭雖然都是1200萬像素，但是規格並不一致，但是從成像效果來看iPhone 14與iPhone 14 Pro的超廣角樣張成像效果實際並沒有明顯差異，均能夠呈現出優秀的光影效果。

雖然都是1200萬像素，但是規格並不一致，但是從成像效果來看iPhone 14與iPhone 14 Pro的超廣角樣張成像效果實際並沒有明顯差異，均能夠呈現出優秀的光影效果。

iPhone 14 Pro相比iPhone 14的一大優勢便是其擁有1200萬像素3X長焦鏡頭與能夠拍攝4800萬像素的Apple ProRAW照片。通過實測，我們發現iPhone 14 Pro的長焦鏡頭成像效果一如既往的出色，但也並不令人感到驚喜，反而是4800萬像素的Apple ProRAW照片所帶來的驚人解析力令人驚嘆。

總結

通過實拍對比，我們可以發現對於日常沒有長焦段需求的拍攝而言，足以滿足普通用戶的日常拍攝需求，而想要更為進階的拍攝體驗便需要iPhone 14 Pro更為完整的影像系統來實現了。

通過實拍樣張我們還注意到，4800萬像素的全新大底主鏡頭結合Apple ProRAW確實帶來了明顯的拍照成像畫質提升，但是想要實現這樣的拍攝效果，需要用戶具備專業的攝影知識對於普通用戶意義不大。

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iPhone 14 Pro常亮顯示省電實測　24小時只消耗XX%　卻有這弊處iPhone 13 Pro/14 Pro 影像對比　1200萬及4800萬像素分別在哪？iPhone 14 Pro 可養寵物？　這2個App 配合動態島為手機增添趣味買到絕版iPhone 14 Pro？　動態島突然多出了一塊　網民欲哭無淚為何 iPhone 14 Plus 需求低迷？　參數未夠強大倒不如買13 ProiPhone 14 Pro 動態島未夠「動態」導致體驗不佳　最大亮點是這個iPhone 14 Pro Max上手實測　主鏡頭採用4800萬像素　附實拍照片

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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