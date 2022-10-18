洗衣機起火｜近日一名台灣網民在「爆料公社」發文指，9 月 1 日凌晨三點突然聽到怪聲，以及嗅到怪味，起床查看時竟發現露台發生大火。本以為是天然氣體罐引起，事後調查發現有機會是洗衣機起火導致。



根據貼文內容事主於 2017 年用約 3 萬台幣（約$7,357）買入，屬洗脫烘三合一變頻滾筒洗衣機。洗衣機起火後，令露台一大片被燻黑，消防員救火時亦令客廳到寢室濕漉，估計損失約 40 萬台幣（約$98,101）。

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事主欲向廠方索償，不過卻認為廠方和台中服務站長沒有妥善協助善後，因為品牌多次向事主查詢使用情況，如有沒有露台起火前的照片﹑是不是洗衣籃或洗衣機上的熱水器起火，波及到洗衣機導致等。同時，要求事主盡快把洗衣機交給他們寄回韓國調查。 事主覺得在過程中沒有一句真心的道歉，因此引起不滿而在網上發文。

根據台灣報導指，有水電維修師傅認為洗衣機起火的機率很少，可能是摩打問題，或加熱器故障持續加熱導致。而且，認為這類起火情況，很難是人為因素造成，如出現這情況其實也只能找原廠處理。

資料來源：爆料公社

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