2023請假攻略／自製長假期，設定公眾假期日程入手機教學｜2022 年步入尾聲，適逢各國開關、香港又放寬隔離措施，是時侯規劃一下來年的旅行計劃！

要玩得盡興，當然要懂得利用自己有限的有薪年假來自製「悠長假期」啦！以下《香港01》科技玩物記者就為大家準備好 2023 年的自製長假請假攻略、兼教大家將公眾假期日程放入手機（Android／iPhone）！



只需要稍微請上幾天年假，即可以享受非常長的年假；以我們的方法計劃，各位打工仔最長可以休息達 10 天之久

2023 自製長假攻略、請3日最多可放10日

2023 年有不少公眾假期與星期六、日或其他假期都只差數天，只需要稍微請上 1～2 天年假，即可以享受非常長的年假。

以我們的方法計劃，各位打工仔最長可以休息達 10 天之久，而這也不過需要請 3 天假而已；如果只是想要個「Long Weekend」，也有不少是請 1 日假就可以放上 4 天長假的日子。 想要自製長假期，2023 年全年有多達 8 個機會👇👇👇

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如何將公眾假期設定入手機（iPhone／Android）？

如果想要自製長假，就必須要隨時查閱何時才是公眾假期，幸好現在我們不止有紙本月曆，在智能手機中亦可以加入相關的假期日程，而近年新版本的系統亦讓用戶在這方面的操作簡化了許多，尤其是 iOS 方面👇👇👇

在最新的 iOS 版本日曆當中，如果設定香港為主要地區，已經預設訂閱了香港的假期日程，故iPhone用家已經不需要再手動加入日程（蔡浩騰 攝）

既然 iOS 不用設定，那就只剩下 Android 機需要處理，而對於 Android 用家而言，當然就要學懂如何將假期加入常用的 Google Calender 啦👇👇👇