Facebook 假專頁騙案｜網上騙案近年一直屢禁不止，尤其在 Facebook 各類虛假的優惠專頁更是防不勝防，每隔一段時間就會有苦主公開表示被騙去錢財，為了讓大家提高警覺，反詐騙協調中心（ADCC）就列出了近來 10 大高危的假優惠產品種類。



虛假 Facebook 專頁屢騙錢財、官方懶理

由年多前起，有騙徒透過開設不同的 Facebook 專頁，聲稱由於開幕活動／工廠倒閉清貨等理由，以低於市價的價格發售不同產品，除了原本高價的消費產品如手機／遊戲機之外，售賣的貨品有時甚至會是時令食品如海鮮等，最近甚至有旅遊／酒店套票以低價「出售」。

騙徒會利用受害人貪小便宜的心理、以「數量有限」之類的理由哄誘他們盡快將「訂金」轉入銀行戶口，在金錢到手之後更會假裝相約時間送貨，然而在約定的時間過後受害人未見貨物蹤影，才驚覺受騙。

由於騙徒往往會利用付費宣傳的方式將虛假宣傳帖子散布開去，故其受影響者眾的同時，Facebook 方面對於「客戶」的審查力度亦會相對細小得多，騙徒「漁翁撒網」後獲利甚豐，令這類型虛假頁面騙案如雨後春筍、爆發性增長，在過去一周警方接獲相關報案達 280 宗。

10 大產品要留神、酒店/露營車套票極高危

由於 Facebook 連用戶舉報都不會快速處理，這類型虛假專頁非常猖狂，近期甚至會將正牌店鋪的商標、電話挪為己用，令騙局可信度進一步上升，是以單是對某名字的專頁進行提防顯然是沒有作用，反詐騙協調中心就定期列出高危的產品種類，讓大家提高警覺。

於上週超過 280 宗的同類型報案中，涉及酒店/露營車套票的案件首次於單週破百

於上週超過 280 宗的同類型報案中，涉及酒店/露營車套票的案件首次於單週破百，高達101宗，大比數拋離其他貨品，連續 10 週成為同類案件的榜首，而緊隨其後的還有電子遊戲機/遊戲產品，亦即 Facebook 廣告中常見的平價 PS5／Switch 廣告，看來騙徒對於消費品的潮流脈搏都十分有研究。

👇👇👇Facebook 假專頁高危貨品排行榜 (19/10 更新)👇👇👇

第1位：酒店/露營車套票

第2位：電子遊戲機/遊戲產品

第3位：手袋

第4位：傢俬/家庭用品

第5位：演唱會/主題公園門票

第6位：海鮮

第7位：智能電話

第8位：電腦/平板電腦

第9位：玩具模型

第10位：美容產品

網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網購詐騙，其實最終也離不開「銀行匯款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇